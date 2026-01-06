委內瑞拉前第一夫人美國出庭臉眼瘀傷 律師控美軍逮捕時受傷

委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與前第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores）3日在首都卡拉卡斯遭到美軍逮捕後，移送到美國。佛羅雷斯5日在曼哈頓聯邦法院首次出庭時，臉部和右眼有明顯瘀傷。她的辯護律師指控這些瘀傷是在美軍逮捕期間發生。

委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）（前）與前第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores）（後）3日在首都卡拉卡斯遭到美軍逮捕後，移送到美國。佛羅雷斯5日在曼哈頓聯邦法院首次出庭時。（美聯社資料照）

《紐約郵報》（New York Post）報導，佛羅雷斯5日出庭時，眼部上方和額頭貼著繃帶。她的辯護律師、德州律師唐諾利（Mark Donnelly）表示，這位前第一夫人在美軍逮捕過程中「受傷嚴重」，包括肋骨可能骨折，以及臉部瘀傷。

委內瑞拉前總統馬杜洛（右二）（Nicolas Maduro）與前第一夫人佛羅雷斯（左二）（Cilia Flores）3日在首都卡拉卡斯遭到美軍逮捕後，移送到美國。（美聯社）

律師唐諾利要求為他的委託人佛羅雷斯進行全面的X光檢查，以確保遭監禁期間的健康狀況。佛羅雷斯與馬杜洛一同首次出庭。



承審法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）指示檢方與佛羅雷斯辯護律師配合，以確保這位前第一夫人獲得必要的醫療照顧。馬杜洛的辯護律師也聲稱他的客戶有健康問題，需要特別關注。

69歲的佛羅雷斯在出庭時應訊時，針對被控密謀古柯鹼輸美，以及其他槍枝與毒品等相關罪名，透過西班牙語口譯員堅稱「完全無罪」。



美國當局這次發動閃電行動，強行將馬杜洛驅逐下台，一旦佛羅雷斯與馬杜洛遭控的各項罪名確立，恐面臨終身監禁，甚至遭判處死刑。