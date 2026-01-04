委內瑞拉副總統接任代理總統 華爾街人脈深厚
即時中心／徐子為報導
美國總統川普在台灣時間3日下令對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛及其夫人，並將兩人遣送美國接受審判。不過美國此舉讓委內瑞拉頓時群龍無首，委國內部局勢陷入混亂。委國最高法院已下令由副總統德爾希．羅德里格斯（Delcy Rodriguez）擔任代理總統。
羅德里格斯自2018年起擔任馬杜洛的副手，負責監督委內瑞拉高度依賴石油的經濟，並管理委國情報機構。
外媒指出，德爾希．羅德里格斯英語流利，受過良好教育，被視為親近市場的溫和派，她曾在英國、法國受過法律教育，長期以來代表已故的前任委國領導人查維茲（Hugo Chavez），在國際舞台上發聲。另外，她與其兄長、國民議會議長荷黑．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）都出身左派家庭背景，兩人父親曾是社會主義領袖，卻在1970年代死於警方拘留期間，該事件深刻影響當時的異議人士，其中也包含年輕時的馬杜洛。
不過，羅德里格斯與馬杜洛核心圈多數成員不同的是，他們兄妹至今並未被美方刑事起訴。
不僅如此，她與石油業界、華爾街的共和黨籍人士有深厚關係，這些人對美國主導的政權更迭計畫持保留態度。她過去有交涉對象包括美國黑水保全公司（Blackwater）創辦人普林斯（Erik Prince），近期則與川普的特使格瑞尼爾（Richard Grenell）往來。
由於委國軍方向來是該國政壇爭端的最終仲裁者，所以目前尚不知內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）等強硬派會如何抉擇，不過，部分分析人士認為，委內瑞拉的權力掮客預計會像過去一樣，選擇團結一致。
