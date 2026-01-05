委內瑞拉副總統說詞放軟！邀美推「合作議程」喊話川普：要和平對話

美軍3日凌晨突襲委內瑞拉並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與其妻子後，美國總統川普（Donald Trump）點名警告委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez），若不「做正確的事」將付出「非常大的代價」。《CNN》報導指出，在此背景下，羅德里格斯近日改以較緩和語氣表示，已邀請美國政府就一項「合作議程」展開合作。

羅德里格斯在社群媒體發布聲明，說明這項「合作議程」將以「共同發展」為目標，並強調會在國際法的框架下推動，以強化長久共存。她表示，委內瑞拉將「優先」推動與美國及區域國家之間「平衡且相互尊重」的國際關係。

羅德里格斯也直接對川普喊話，「我們的人民與我們的區域需要的是和平與對話，不是戰爭」，並表示這一直是馬杜洛的訊息，「也是此刻整個委內瑞拉的訊息」。她也說，「委內瑞拉有權擁有和平、發展、主權，以及未來。」

CNN分析，羅德里格斯這次的最新說法，與她先前譴責美方以「殘酷使用武力」逮捕馬杜洛的表態相比，語氣出現明顯轉變。

