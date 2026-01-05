委內瑞拉動盪衝擊職棒圈！樂天巨人攜家留美躲過風波 25日將來台春訓

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

隨著美國對委內瑞拉發動軍事行動並逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro），當地動盪局勢引發全球職棒球團高度關注，尤其擔心陣中委籍球員安危。樂天巨人隊也第一時間與看板洋將雷耶斯（Victor Reyes）取得聯繫，確認其行蹤及安危，所幸一切平安。

樂天巨人隊洋將雷耶斯並未如往常返回家鄉備戰，而是在美國度假，讓他成功避開了委國內部的緊急狀態。（圖／翻攝樂天巨人IG）

今年雷耶斯並未如往常返回家鄉備戰，而是與妻小在美國度假。這項意外的行程安排讓他成功避開了委國內部的緊急狀態，球團對此深感慶幸，並透露雷耶斯將如期參加後續春訓。

作為樂天巨人史上首位連續三年續約的外籍打者，雷耶斯過去2季不僅2度奪下韓職安打王，更寫下單季202支安打的聯盟紀錄。球團回憶去年與其洽談續約時，曾因委內瑞拉電力與通訊中斷導致斷聯數週，過程相當艱辛；此次美軍行動造成委國領空封閉及局勢緊繃，若雷耶斯受困國內，勢必衝擊球隊戰力布局。

針對新球季備戰，樂天巨人預計於1月25日啟程前往台灣台南亞太國際棒球訓練中心展開首階段春訓。由於雷耶斯目前人身安全無虞，屆時將直接與球隊會合參與訓練。球團目前亦研議安排其家人先行抵達韓國釜山宿舍定居，好讓雷耶斯能在無後顧之憂的情況下，全身心投入在台灣與後續日本宮崎的實戰訓練，力拚開季巔峰狀態。



