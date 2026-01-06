委內瑞拉動盪 總統府附近爆槍響
（中央社卡拉卡斯5日綜合外電報導）法新社報導，目擊者表示，委內瑞拉總統府附近今晚傳出槍響，親近政府消息人士還說，目前情況已獲控制。
消息人士告訴法新社，不明無人機今天晚間8時左右飛越委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）市中心的總統府觀花宮（Miraflores Palace），安全部隊開火還擊。
美國有線電視新聞網（CNN）定位影片顯示，夜空中似乎出現無人機燈光和防空火力交錯。目前不清楚這起事件的性質。
委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）稍早宣誓就任臨時總統。
委內瑞拉近日政局動盪，美國3日採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，馬杜洛夫婦今天在紐約出庭，對毒品相關指控辯稱無罪。（編譯：盧映孜）1150106
