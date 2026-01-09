委內瑞拉匯率3天急貶100%！資產快速縮水 民眾湧上街搶購家電保值

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro Moros）在當地時間3日凌晨被美方逮捕，美方也旋即宣布將接管委國，導致社會和市場恐慌，3天匯率貶值近100%，民眾紛紛上街搶購保值商品，把手中現金換成實體資產。

委內瑞拉3天匯率貶值近100%，民眾紛紛上街搶購保值商品，把手中現金換成實體資產。（圖／美聯社）

據《三立新聞網》報導，委內瑞拉台商會長祁郁文透露，當地貨幣大幅貶值，3天內貶值近100%，貸款價值腰斬，民眾瘋搶家電保值。祁郁文表示上週才收到價值2萬美元的貸款，如今換算匯率後僅剩1萬，只能企圖換成實體資產以免擴大虧損，不過店家也早已調整物價，如今價格已上漲一倍。儘管代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）強調委內瑞拉不會交由外國勢力接管，仍無法安定人心。

政治方面，委國國會態度放軟，議長羅德里格斯（Jorge Rodríguez）稍早正式宣布，承諾釋放大量政治犯，包含委國公民與外國人士，回應美方提出的要求。

目前美國共和黨內部也出現異議，部分共和黨參議員將與民主黨共同推動限制總統在委內瑞拉動用軍武的決議案，川普也在社群媒體上點名5個共和黨議員「試圖剝奪美國自衛權力」，並認為「這些人不應該再當選！」

