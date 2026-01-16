委內瑞拉反對派諾貝爾獎得主 馬查多將獎牌送給川普

白宮在美國時間15日晚上於社群媒體上發布美國總統川普和委內瑞拉反對派領袖馬查多會面。（圖片來源／白宮x帳號）

美國總統川普雖然一直想得到諾貝爾和平獎，但他從未夙願，委內瑞拉反對派領袖馬查多（ Maria Corina Machado）15日讓他「實現」了這個夢想。

馬查多在訪問白宮時，將她的諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）獎章贈送給美國總統川普，兩個人還一起合照，《路透社》報導，雖然諾貝爾獎獲獎資格是無法被轉讓的，但一名白宮官員證實，川普打算保留這枚獎章。

川普15日晚在社群媒體發文指出：「瑪莉亞（指馬查多）將她的諾貝爾和平獎獻給我，以感謝我所做的努力。這是彼此尊重的美好舉動。謝謝你，瑪麗亞！」

馬查多形容這次會面「非常好」，表示這項贈禮是為了表彰川普對委內瑞拉人民自由的承諾。川普3日下令逮捕委內瑞拉總理馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，並將他帶到美國受審，接任的臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）馬上釋放政治犯。

但馬查多告訴參議員，委內瑞拉目前的鎮壓情況與馬杜洛執政時期並無不同。

馬查多15日拜訪白宮並和川普舉行餐會，這場午餐會談進行約一個多小時，為兩人首次面對面會面。馬查多之後前往國會山莊，與十多位共和黨與民主黨籍參議員會面。

當被問及是否希望馬查多將獎項獻贈時，川普昨天對路透社表示：「不，我沒有那麼說。是她贏得了諾貝爾和平獎。」

媒體報導，馬查多爭取川普支持她回去接管委內瑞拉，但白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，川普期待與馬查多會面，但評估馬查多目前尚未具備在短期內領導委內瑞拉所需的支持。

