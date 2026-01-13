委內瑞拉反對派領袖馬查多將赴白宮會見特朗普

（德國之聲中文網）美國媒體周一晚間報道，美國總統特朗普已邀請委內瑞拉反對派領導人、諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）於本周四（1月15日）前往白宮舉行會晤。

大約10天前，特朗普下令美軍在委內瑞拉展開突襲，抓捕了極富爭議的總統馬杜羅，並將其帶回美國受審。

引起關注的是，特朗普並未將馬查多安排成馬杜羅的繼任人，而是同馬杜羅的副總統羅德裡格斯（Delcy Rodriguez）進行了多次會談。美國總統公開表示，馬查多在委內瑞拉國內缺乏必要的支持和認可。

馬杜羅被美國抓走後委內瑞拉將何去何從？

去年12月，馬查多在隱居數月後首次公開露面，當時她前往奧斯陸領取諾貝爾和平獎。她後來告知，美國協助她秘密離開了委內瑞拉。

馬查多努力維護同特朗普的關系，獲獎時，她就稱這是獻給特朗普總統的獎項，現在，馬查多更表示，願意把她的諾貝爾和平獎轉給特朗普。

在接受美國福克斯新聞采訪時，馬查多說，尚未把獎轉給美國總統，“我很想親自告訴他，我們——委內瑞拉人民——相信，因為這是委內瑞拉人民的獎項，我們當然希望把獎頒給他，與他分享。”

這些言論發表之後，奧斯陸諾貝爾和平獎研究所隨即明確表示，“諾貝爾獎既不能撤銷，也不能分享，更不能轉讓給他人。一旦宣布，該決定即永遠有效。”

（德新社、法新社）

作者: 德正