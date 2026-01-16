委內瑞拉反對派領袖馬查多 將諾貝爾和平獎章獻給川普

馬查多一身白色套裝，前往美國白宮造訪總統川普。這一趟美國行，她專程把自己的諾貝爾和平獎章帶來獻給川普，以表彰他「對委內瑞拉人民自由的承諾」。這是馬查多與川普首次的會面，午餐會後，川普也在社群媒體上感謝馬查多轉贈和平獎章，並表示這是「相互尊重的善意舉動」。

記者詢問，「川普怎麼說？」

委內瑞拉反對派領袖馬查多表示，「首先我對他思路之清晰感到印象深刻，他非常了解委內瑞拉的現況，他也很在乎人民正在受苦。」

馬查多表示200年前，法國拉法葉將軍將一枚刻有美國開國元勛喬治華盛頓肖象的獎章，送給南美獨立英雄玻利瓦爾，現在輪到玻利瓦爾的後代，將諾貝爾和平獎章送給「華盛頓的繼承者」美國總統川普。一名白宮官員也證實，川普打算保留這枚獎章。

而川普與馬查多會面的前一天，才剛與委內瑞拉代理總統羅德里格斯，進行馬杜羅被美國抓捕以來，兩人的首次通話。川普不僅讚許羅德里格斯是一個「很出色的人」，也在社群平台上表示兩人在許多議題上「正取得巨大進展」。

在上台以來首次的國情諮文中，羅德里格斯表示自己並不害怕透過政治對話，在外交上與美國對抗。如果未來有一天，她以代理總統身份造訪華府時，她會用自己的雙腳走過去，而不是被拖著去。

美聯社記者卡諾報導，「她非常明確地表示，將推動與美國的外交關係，甚至正在考慮前往華府與那裡的總統川普會面。」

此外羅德里格斯也呼籲國會批准一項法案，允許在「沒有基礎設施」和「從未進行過投資」的地方開放油田，紐約時報對此解讀，這可能是要讓美國石油公司，獲得尚未開發的油田。先前美國官員也透露，已經完成首批委內瑞拉原油出售，成交金額約為5億美元（約新台幣158億）。

而美國在委內瑞拉附近水域，打擊受制裁的油輪，行動並沒有停止。根據美國南方司令部在X平台上的發文，美軍福特號與陸戰隊員，週四（15日）上午已經登上了第6艘油輪。中國是委內瑞拉石油的最大買家，美軍的行動將確保這些制裁原油，無法再運往中國或其他市場。

