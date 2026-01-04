委內瑞拉反對派領袖：自由的時刻已經到來 川普願與現任副總統合作

獲得諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多 圖：翻攝自馬查多的Ｘ

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）昨（3）日下令抓走委內瑞拉獨裁者馬杜洛（Nicolas Maduro）後，獲得諾貝爾和平獎的委國反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）隨即在社群平台Ｘ上喊話：「委內瑞拉人民，自由的時刻已經到來。」

法國《世界報》（Le Monde）報導，馬查多在川普抓走馬杜洛後表示，「今天，我們已準備好行使我們的授權，奪取政權。讓我們保持警惕、積極行動、組織有序，直至實現民主過渡。這一過渡需要我們所有人的參與。」她表示：「我們將恢復秩序。」

馬查多並沒有自居領導地位，而是主張應由2024年反對派總統候選人岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）現在必須「得到所有軍官和士兵的承認，成為國家武裝部隊總司令」。。

委內瑞拉曾於2024年舉行總統大選。雖然馬杜洛宣稱自己獲勝，但委國反對派以及國際觀察員大多認定反對派2024年總統候選人岡薩雷斯才是真正的贏家。

川普稍早駁斥了馬查多可能成為委內瑞拉新領導人的任何可能性。 「我認為她很難成為領導人。她在國內既沒有支持，也沒有尊重。」川普在記者會上表示，他可以轉而與馬杜羅的副總統羅德里格斯（ Delcy Rodriguez）合作，並稱「她基本上願意做我們認為對委內瑞拉再次偉大至關重要的事情」。

日本共同社則報導，馬查多事實上在委內瑞拉非常受歡迎，因此川普這番言論的真實意義尚不清楚。川普本人一直渴望獲得諾貝爾和平獎，這引發了人們的猜測：馬查多獲獎或許無法讓他感到滿意。

