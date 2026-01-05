委內瑞拉召開內閣會議 多數官員仍表示「支持馬杜洛」

委內瑞拉代總統羅德里格斯（圖中）召開馬杜洛被美方抓捕後首次內閣會議，許多內閣官員對於美國強行抓捕馬杜洛的行徑，感到相當不以為然。

美軍在3日凌晨派兵入侵委內瑞拉，擄走委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子後，委內瑞拉代理總統羅德里格斯在4日召開首次內閣會議。會中有委內瑞拉高級官員表明，他們將繼續團結，支持馬杜洛。（葉柏毅報導）

美國總統川普在接受美國「大西洋雜誌」電話訪問時警告，羅德里格斯「如果不做正確的事，將要付出代價，甚至會比馬杜洛的代價還要高」。川普也明確表示，不會容忍羅德里格斯公然反對美國對委內瑞拉進行的軍事行動。羅德里格斯在社交平台Telegram留言表示，她的首要之務，是要推動委內瑞拉及美國平衡且互相尊重的關係，也希望邀請美國政府推動共同發展合作。

不過，有部分委內瑞拉政府官員，對於美國霸王硬上弓，強行以軍事行動，帶走馬杜洛與他妻子，非常不以為然，委內瑞拉內政部長卡貝友就表示，委內瑞拉只有一個總統，名字叫馬杜洛，卡貝友還呼籲任何人，不要「受騙上當」。

委內瑞拉國防部長羅培茲在政府公報表示，委國已啟動全面戰備狀態，軍方將繼續動用一切可用力量，維護軍事防禦、國內秩序及和平，以對抗帝國主義侵略，確保國家的自由、獨立和主權。公報也表示，委國強烈譴責美國綁架其總統馬杜洛，以及美軍冷血謀殺委方大量人員、士兵和無辜平民的行徑。