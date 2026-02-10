委內瑞拉國會延後表決 全面特赦法案前景不明

法新社報導，委內瑞拉國會已延後原定10日舉行的會議，會中原本預料將通過一項具里程碑意義的法案，來特赦那些遭到監禁的政府異議人士、以及監禁他們的人。

委內瑞拉國會秘書9日發表聲明說，議員們將改在12日集會。但在卡拉卡斯(Caracas)正面臨美國施壓要求釋放政治犯之際，聲明中並未說明這項法案是否會成為議程。

這項「民主共存特赦法案」(Amnesty Law for Democratic Coexistence)是由委內瑞拉臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)所主導。她是在美國1月發動致命軍事行動、推翻長期領導人馬杜洛(Nicolas Maduro)之後，成為這個國家的臨時總統。