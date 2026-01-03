委內瑞拉國防部長遇空襲生死未卜！副總統證實：馬杜洛夫婦下落不明

當地時間1月3日凌晨，美國對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，多處軍事設施遭到襲擊。美國總統川普隨後宣布，委內瑞拉總統馬杜洛已被捕並飛離該國。委內瑞拉國防部長洛佩斯身處遭空襲的軍事基地，生死未卜。委內瑞拉副總統羅德里格斯也表示，目前不清楚總統和總統夫人的下落。

委內瑞拉總統馬杜洛。（圖/美聯社）

根據央視新聞報導，當天凌晨委內瑞拉首都加拉加斯傳出爆炸聲，隨後響起防空警報。目擊者稱，多起爆炸發生在加拉加斯南部的軍事設施附近，相關地區已斷電。委內瑞拉國防部長洛佩斯當時正身處遭襲擊的蒂烏納空軍基地，目前情況不明。

對此，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）在國營電視台上表示，政府目前不清楚馬杜洛及其夫人的下落，並對此深表關切。

川普在社群平台Truth Social上發文證實此次行動，並表示馬杜洛與其妻子已經被俘虜並從委內瑞拉遣送出境，詳情將於稍後公佈，白宮將於美東時間3日上午11時在佛州的海湖莊園舉行記者會。

