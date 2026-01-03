委內瑞拉在野勢力準備接管政府 群眾很快會上街示威考驗軍方

美國總統川普表示委內瑞拉總統馬杜洛已經被逮捕。烏克蘭軍聞社（MilitaryNewsUA）掌握到一張照片，但表示難辨真假。 圖：翻攝自烏克蘭軍聞社的Ｘ

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）稍早在其社群平台「真相社交」（Truth Social）貼文表示美軍已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以及其夫人，兩人均已被載送離境。《天空新聞》（Sky News）報導，委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）已經準備接管該國政府。

上個月獲得諾貝爾和平獎的馬查多堅稱，無論是否透過談判實現權力交接，該國總統馬杜洛都將下台。「我們已經制定了計劃，並組建了團隊，準備在第一天就接管政權。」

她表示，反對派並未參與美國關於委內瑞拉的決策，但她補充說，在馬杜洛下台後的最初100個小時和幾天裡，反對派團隊一直在向美國和其他國家政府解釋他們的想法。

《天空新聞》在另一則報導指出，接下來的幾個小時和幾天對於觀察軍方和安全部門的決定至關重要。該報在委內瑞拉的首席記者拉姆齊（Stuart Ramsay ）認為，「認為人們很快就會走上街頭，到時候我們就得看看安全部門會作何反應了。」「因為這顯然是一場巨大的變革，但這並不意味著整個組織……就此消失。」

拉姆齊還指出「美國中央情報局曾在委國活動」，並補充說，軍方和反對黨的地位「現在至關重要」。

反對派的問題是：「他們能否迅速組織起來，奪取政權？」「實際上，反對派是由一群真正的政治對手組成的，他們……彼此之間關係並不融洽，但他們已經聯合起來。」「他們需要組織起來。」

拉姆齊指出，此前曾有「傳言」稱馬杜洛正在醞釀一項離開委內瑞拉的協議，而且「人們感覺軍方不會允許此事發生，而且如果真如傳言所說，他的生命安全可能受到威脅，那麼反對的可能來自他的核心圈子」。

「但現在，他已經下台了。政府雖然失去了名義上的領導人，但理智上仍然維持著運作。」

