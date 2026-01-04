委內瑞拉坐擁全球最大石油儲備 但重建石油產業需要長時間規劃

美國德州的油井，2020年檔案照。彭博新聞



美國週六（3日）以迅雷不及耳目的軍事行動，活捉了委內瑞拉魚肉人民長達13年的獨裁者馬杜洛，使這個陷入人為貧困與飢荒的南美洲國家，開始有了重建的希望。委內瑞拉最大的財富是蘊含的豐富石油，存量可能是全球之冠，但要把這些原油變成重建委內瑞拉的資源或者對美國政府的「賠償」，短期內將是很艱困的挑戰。

美國總統川普表明，委內瑞拉的石油基礎原本就是美國公司打造，現在要讓美國公司重新進入。他說：「我們將讓美國那些規模龐大、全球首屈一指的石油公司進入該國，投入數十億美元，修復嚴重破損的基礎設施，特別是石油基礎設施，並開始為該國創造財富。」

廣告 廣告

比沙烏地阿拉伯還多10%的超級油田

這批原油的確很驚人，使得馬杜洛統治時期的委內瑞拉，真的就是坐在金山上的乞丐。該國聲稱已探明的油田原油超過3000億桶，如果屬實，這是全球單一國家最大的原油儲備，甚至比石油超級強權沙烏地阿拉伯多出逾10%。

《華爾街日報》報導分析指出，當前國際原油市場供應過剩，委內瑞拉的原油目前並不特別吸引客戶。而且，要讓外資重返委內瑞拉投資、修復石油基礎建設，將是一個艱困的挑戰。經歷了二十多年的管理不善與貪腐後，當地的石油產業已陷入一片混亂。

目前，美國雪佛龍（Chevron）是唯一還留在委內瑞拉的美國主要石油公司，也是該國最大的外資來源。雪佛龍前拉美及非洲區主管莫希里（Ali Moshiri）就指出：「在當前環境下，如果你要投資，你會選擇美國的二疊紀盆地（Permian Basin，又稱西德克薩斯盆地）還是委內瑞拉？這將是一個艱難的選擇。」

委內瑞拉的原油特性

目前全球對原油的需求並不旺盛，美國與國際油價徘徊在每桶60美元以下，這一價位難以激勵美國生產商大舉投資委內瑞拉擴產。委內瑞拉產出的是「重質原油」（heavy crude），比大多數原油更黏稠，含硫量更高，需要特定的煉油廠才能處理，因此委內瑞拉原油價格低於國際基準價。

但是，這種重油的特性反過來也可以是一個優勢。美國墨西哥灣沿岸及中國、印度的煉油廠都能處理這種單價較便宜的重油，從中提煉出比其他級別原油更高的利潤。此外，美國本土量產的頁岩油是「輕油」，在提煉某些燃料時反而不如重油。

「馬歇爾計畫」

委內瑞拉卡拉卡斯的經濟學家歐喬亞（Orlando Ochoa）形容，重啟委內瑞拉這口枯竭的經濟之井，是一項需要大力神的的艱巨任務。他指出，首先，數以萬計受過訓練的石油專業人才已在馬杜洛統治下逃離。

其次，委內瑞拉的油田仍存在國際法律糾紛。委內瑞拉前總統查維茲2007年強行把石油資產國有化時，菲石油（ConocoPhillips）和埃克森美孚（Exxon Mobil）就控告委內瑞拉政府。

再來，委內瑞拉目前的1600億美元債務必須處理，才有餘力能夠重新投資油田。委內瑞拉的法律制度也必須重整，避免國家突然沒收資產的情況再次發生，才能讓外資放心重新投資委內瑞拉。

歐喬亞說，要重建委內瑞拉的油田不是只需投入石油公司的器材與資本就行，而是要實施類似美國在第二次世界大戰後重建歐洲的「馬歇爾計畫」，全面重建委內瑞拉的財政經濟體制與基礎建設。

目前並不知道川普政府有何具體打算，不過川普在週六的記者會上已一再表明，委內瑞拉的石油有一部分是美方的「戰利品」，美國會設法採出來，他說：「我們將從地下取出巨大的財富」，美國將保留一部分收益，「作為該國對我們造成損失的賠償」。

更多太報報導

美國閃電逮捕馬杜洛 財經網美嘆：委內瑞拉「滿身黃金」卻活活渴死沙漠中

通膨6萬%、貧困率82%…馬杜洛獨裁「崩壞之路」 掌權13年3小時垮台

馬杜洛頻換床、手機 仍躲不過川普的「絕對決心」：連寵物都掌握