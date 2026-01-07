委內瑞拉增產石油條件曝光 川普逼切斷中俄經濟聯繫

圖為2019年1月所攝，位於委內瑞拉首都卡拉卡斯的國營「委內瑞拉石油公司」（PDVSA）。路透社



美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，美國廣播公司（ABC）週二（1/6）引述3名知情人士透露，川普政府已告知委國代理總統羅德里格斯，必須滿足白宮的要求，才能獲准增加石油產量，其中包含切斷與中國、俄羅斯等國的經濟聯繫。

美軍上週末對委內瑞拉發動大規模軍事行動，並強行將馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦押回紐約受審後，川普曾表示，希望羅德里格斯（Delcy Rodriguez）允許美國及私人企業「全面進入」該國的石油產業，否則將面臨更多軍事干預的風險。

廣告 廣告

知情人士稱，川普政府對委內瑞拉提出的條件，首先是必須將中國、俄羅斯、伊朗和古巴的力量逐出境外，並切斷經濟聯繫。其次，委內瑞拉必須同意在石油生產方面只與美國合作，並在出售重油時優先考慮美國。

另，美國媒體Axios引述美國官員說法進一步指出，川普正在施壓委內瑞拉政府，要求將所有來自中國、俄羅斯、古巴和伊朗的疑似間諜等情報人員驅逐出境，但對外交人員並不適用。

ABC引述知情人士透露，美國國務院盧比歐（Marco Rubio）在週一（1/5）的閉門簡報中向國會議員表示，他認為美國能迫使委內瑞拉就範，因為該國現有的油輪都已經滿載。盧比歐還透露，如果委內瑞拉無法賣出手上的石油儲備，美方預估該國最多只有幾週就會面臨破產。

聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）向ABC證實，美國的計劃關鍵在於控制委內瑞拉的石油，不認為這將需要動用到美軍。

韋克爾指出：「政府確實打算掌控石油資源，接管所有船隻與油輪，而這些船隻都不會駛往哈瓦那。在石油開始流通、進入公開市場之前，（委內瑞拉）已經沒有油輪可供裝載，因為現有油輪已完全滿載。」

川普週二在社群媒體發文宣稱，委內瑞拉「臨時政府」將移交3000萬至5000萬桶原油給美國，並按市價出售。川普表示，相關資金將由他掌控，「以確保款項用於造福委內瑞拉與美國人民！」

更多太報報導

川普前國安顧問：俄國曾提議拿馬杜洛換烏克蘭

衝擊美俄談判？美攔截委內瑞拉黑油輪 俄潛艦現身護航

【更新】川普宣告委內瑞拉將售美5千萬桶原油 中國恐成最大輸家