委內瑞拉宣布進入緊急狀態！指控美國襲擊

[NOWnews今日新聞] 委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）今（3）日凌晨傳出多次爆炸聲響，目前白宮尚未出面承認發動空襲，不過，委內瑞拉當局已經發布聲明譴責美國發動了「非常嚴重的軍事侵略」，呼籲全民一起動員保衛國家，並向聯合國提出申訴，要求國際共同譴責美國。

根據《CNN》報導，委內瑞拉當局的最新聲明指出，卡拉卡斯以及米蘭達（Miranda）、阿拉瓜（Aragua）和拉瓜伊拉（La Guaira）等地均遭到美方襲擊，在3日清晨發生了爆炸事件。

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）已經簽署命令，宣布全國進入緊急狀態，並下令所有國防計畫必須「在適當時機與情況下」全面啟動。聲明中也呼籲委內瑞拉社會大眾和政治力量一起動員起來，共同保衛國家。

聲明中也提到，委內瑞拉將向聯合國安理會、聯合國秘書長和其他國際機構提出申訴，要求國際譴責美國。

