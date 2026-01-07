委內瑞拉將移交最多5千萬桶石油給美國 川普：收益將造福兩國人民

美國總統川普（Donald Trump）於6日晚間表示，委內瑞拉將向美國移交3千萬至5千萬桶石油，這些石油將以市場價格出售，所得收益將由美國控管。

川普聲稱委內瑞拉將移交3千萬至5千萬桶原油給美國出售。（圖／路透）

川普在社群平台「真實社交」（Truth Social）上發文指出，委內瑞拉臨時當局將交出「受制裁的石油」。他寫道：「美國將利用這些收益造福委內瑞拉人民和美國人民！」川普還表示已指示能源部長萊特（Chris Wright）「立即執行這項計畫」，這些石油將「由儲存船運送，直接運往美國的卸貨碼頭」。

據CNN報導，一名要求匿名的美國高級官員透露，這些石油已經生產並裝桶，大部分目前位於船上，將被運往美國墨西哥灣的設施進行精煉。

雖然3千萬至5千萬桶石油聽起來數量龐大，但過去一個月美國每天消耗的石油就超過2千萬桶。這批石油可能會稍微降低油價，但對美國民眾的汽油價格影響可能有限。根據美國財政部的分析，前總統拜登（Joe Biden）在2022年釋出了約1億8千萬桶石油（約為此次數量的4至6倍），但僅使汽油價格在四個月內下降每加侖13至31美分。

川普在「真實社交」平台宣布這項消息後，美國石油價格立即下跌約1美元，降至每桶56美元。

出售高達5千萬桶石油可能會帶來可觀收入。委內瑞拉石油目前的交易價格為每桶55美元，如果美國能找到願意支付市場價格的買家，可能會從銷售中獲得16.5億至27.5億美元（約519.8億至866.4億元新台幣）的收入。

自美國去年底開始實施石油禁運以來，委內瑞拉雖已積累了大量原油儲備，但向美國移交如此大量的石油還是可能會耗盡委內瑞拉自身的石油儲備。

普萊斯期貨集團（Price Futures Group）資深市場分析師弗林（Phil Flynn）表示，這些石油幾乎肯定來自委內瑞拉的陸上儲存設施和一些被扣押的運油船隻。該國擁有約4千8百萬桶的儲存能力，且接近滿載。根據業界估計，這些油輪運載約1千5百萬至2千2百萬桶石油。

目前尚不清楚委內瑞拉將在何時期間內向美國移交這些石油。前述美國高級官員表示，由於委內瑞拉的原油非常重質，無法長期儲存，因此移交將會迅速進行。

