委內瑞拉將移交至少3000萬桶石油 川普：出售款項由我監管

川普表示，委內瑞拉將移交石油，屆時會按市價出售，所得款項將由川普監管。（翻攝自flickr@The White House）

委內瑞拉總統馬杜洛與其妻子才被美軍逮捕，並被送往紐約受審。美國總統川普台灣時間7日7時許發文，委內瑞拉將移送移交3,000萬至5,000萬桶的石油，「這些石油將按市場價格出售，所得款項將由我、美國總統監管」。

川普（Donald Trump）於社群媒體Truth Social發文，「我很高興宣布，委內瑞拉的臨時政府將向美國移交3,000萬至5,000萬桶高品質、受制裁的石油。」這些石油將按市場價格出售，「所得款項將由我、美國總統監管，以確保其用於造福委內瑞拉和美國人民！」他已經要求能源部長萊特（Chris Wright） 立即執行這項計劃。石油將由儲油船運往美國卸貨碼頭。

美軍3天前才逮捕委內瑞拉威權領導人馬杜洛（Nicolás Maduro） 及其妻子，2人隨後被押送至紐約受審。據《CNBC》引述《華爾街日報》報導，川普計劃於週五於白宮與美國主要石油公司 雪佛龍（Chevron）、康菲石油（ConocoPhillips） 及 埃克森美孚（Exxon Mobil） 的代表，及其他能源業者會面，「討論對委內瑞拉石油產業進行重大投資」。

