委內瑞拉建置中製武器破功？中國外交部避答 狂扯「台灣議題」擋箭

中國外交部發言人林劍。翻攝中國外交部



美國3日凌晨對委內瑞拉發動大規模軍事行動，並逮捕委國總統馬杜洛夫婦，當地採用的中國製防空雷達系統全面癱瘓、形同虛設。中國外交部被問及相關議題時，僅強調反對使用武力，甚至牽扯外部勢力無權干涉台灣議題，並未正面回應。

中國外交部昨日（1/5）下午舉行記者會，美軍對委內瑞拉發起的軍事行動成為全場焦點。日本東京電視台直球提問，指委內瑞拉採購了大量中國武器，但這些裝備似乎並未在美方襲擊中發揮作用，詢問中國外交部有何評論？

對此，林劍並未正面回應，僅簡短強調「中方堅定支持拉美和加勒比和平區地位，反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對違反《聯合國憲章》、侵犯別國主權的霸凌行徑。」

隨後，彭博社記者追問，指台灣官員認為川普抓捕馬杜洛是對中方的有力威懾，稱此事顯示美方有能力擊敗裝備中國製武器的軍隊，認為美方此次行動向美國的「對手」釋放了信號，詢問中國外交部的評論。

然而，林劍再度迴避問題，反稱「台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政，如何解決台灣問題是中國人自己的事，任何外部勢力無權干涉。民進黨當局妄圖『倚外謀獨』、『以武拒統』，令人不齒，注定失敗。」

委內瑞拉斥巨資打造「南美最強」中國製防禦體系，但面對美軍突襲時，號稱「反隱身」的JY-27雷達完全無法發揮，VN系列兩棲戰車也因為沒有雷達預警以及制空權掩護，直接變成活靶遭到打擊。

