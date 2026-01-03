委內瑞拉強人被抓獲！川普遠端觀賞：像是電視節目

編譯林浩博/綜合報導

美國總統川普3日凌晨，下令美軍突襲委內瑞拉，抓獲強人馬杜洛（Nicolás Maduro）。當天上午，川普接受福斯新聞專訪，披露了更多這場驚天行動的內幕，包括有直升機被擊中，而他遠在自家的海湖莊園（Mar-a-Lago）監看整場抓捕行動，並自述感覺就像在看「電視節目」(television show)。

川普向福斯新聞透露，觀看馬杜洛的過程，就像在看電視節目。（圖／翻攝自白宮）

「電視節目」

川普告訴福斯，馬杜洛夫婦被抓捕的過程，「真的就像我在觀看一場電視節目」。

川普說道：「如果你目睹那種速度、那種暴力，那真是讓人驚奇。」

川普稱讚他的團隊完成了「不可思議的任務」，「世上沒有別的國家能做到此行動」。川普稱抓獲馬杜洛的所在，「比起住家，更像是座碉堡」，「周遭全由鐵牆包圍」。

川普形容這些鐵牆堅不可摧，但美方人員仍突破進入，而且只花了幾秒鐘，即把馬杜洛夫婦抓出來，「我從沒見過如此事情」。

直升機被擊中

川普稱當時「大量」軍機已就定位，包括戰機與直升機。但他也坦言，行動過程中，美方有人員受傷。

川普說：「我想，我們沒有人員陣亡，但我必須坦承，有兩人受傷。但他們都歸來了，他們應該都狀態良好。」

川普補充說，一架直升機遭到了擊中，不過美方未損失任何飛機。他說：「我們並未損失飛機。一架飛機被重重擊中，是一架直升機，但我們這架飛機仍（平安）歸來。」

支持馬查多?

關於馬杜洛倒台後的委內瑞拉治理，川普聲稱美方想好了下一步。川普稱：「我們正對此做決定。我們不能冒險繞隨便某個人管理、接管他（馬杜洛）所遺留的一切。我們會深度參與。我們想帶給人民自由。」

川普另透露，他一週前即曾與馬杜洛對話：「那是個很重要的象徵，然後我們──我有了討論。我事實上親自跟他說了話，但我說，你必須放棄。你必須投降。」

川普稱馬杜洛夫妻倆已被帶上美軍軍艦「硫磺島」號（USS Iwo Jima），前往紐約。稍早美國司法部長邦迪稱已在紐約將馬杜洛依毒品、槍械相關罪名起訴。

至於美方會否支持反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）領導委國，川普並未明確表態：「我們會對此考慮。」

