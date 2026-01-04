委內瑞拉後下一個是誰？川普點名這三國：「他」最好小心點

2026年1月3日，美國總統川普在佛州海湖莊園舉行記者會，說明逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動。路透社



美國3日突襲委內瑞拉，逮捕委國獨裁總統馬杜洛（Nicolás Maduro），美國國務卿盧比歐大讚總統川普是行動派，令各界不禁聯想下一個會是誰，而川普言論之間語帶玄機，提及了三個國家的領袖。不過，要讓各位自詡民主世界公民的看倌失望，那三國當然不可能是擁有核武的俄羅斯、中國或北韓。

哥倫比亞

川普3日在佛州海湖莊園舉行記者會，說明美軍殺進委內瑞拉總統官邸捕獲馬杜洛夫婦的始末，並在記者會上再次警告哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）「最好小心點」（watch his ass，直譯：看好自己的屁股）：「他正在製造古柯鹼，還把這些東西送進美國，所以他最好小心點。」

實際上，川普和左派的裴卓齟齬已久，從川普2.0上任這一年以來爭吵不休。上月，裴卓批評川普政府拉高對委內瑞拉的緊張局勢，當時川普就要裴卓小心一點（同樣使用watch his ass），直指裴卓「不是美國的朋友，是非常壞、非常壞的傢伙，因為他製造古柯鹼，然後把古柯鹼運到美國」。

2025年12月29日，哥倫比亞總統裴卓在首都波哥大出席將領晉升典禮。路透社

古巴

川普在記者會上也提到古巴和其總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）。川普稱，古巴狀況不佳：「那套體制對古巴來說不好，人民遭受很多年的苦難，我想古巴最後也會是我們討論的議題，畢竟古巴現在就是個失敗的國家。」

不過古巴總統或許暫時不用擔心，因為川普也說，他目前不考慮對古巴採取進一步軍事行動：「古巴自己就會垮了，他們現在情況非常慘。古巴一直仰賴委內瑞拉，資金來自委內瑞拉，他們也捍衛委內瑞拉，但這次想保護也保護不了。」

川普倒也沒說錯。路透社報導，古巴進口石油有30%仰賴委內瑞拉，而古巴向委內瑞拉供應醫護人員；古巴近年來都陷於經濟危機，這6年來經濟成長減少了15%，物資匱乏、物價高、公共服務系統崩潰，也經常停電，古巴政府將此情況歸咎美國數十年貿易禁運、還有川普1.0任內加大的制裁。

2026年1月3日，古巴總統狄亞士-卡奈在哈瓦那出席聲援委內瑞拉的集會。美聯社

墨西哥

川普3日在記者會後接受《福斯新聞》採訪，提及墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）：「我們和她關係很好，她是個好女人，但墨西哥是販毒集團控制的，不是她。」

川普稱，襲擊委內瑞拉並不是要警告墨西哥，但對於這個由販毒集團掌控的國家，「終究必須採取一些行動」（something’s going to have to be done）。

薛恩鮑姆已發布聲明，強烈譴責美國對委內瑞拉發動的軍事行動，呼籲美國停止所有針對委國政府和人民的侵略行為。此前，薛恩鮑姆和川普在關稅上就有衝突，薛恩鮑姆還被媒體譽為與川普談判殺價的典範；至於美國非法移民和毒品的問題，川普也經常指責是墨西哥沒有守好邊界。

2025年12月6日，墨西哥總統薛恩鮑姆在墨西哥城參加所屬政黨活動。路透社

美國抓捕馬杜洛後，中南美洲各國官方反應，反映出政府意識形態：基本上就是左派政府批評、右翼政府支持。已表態國家當中，左派執政的有哥倫比亞、巴西，右翼的有阿根廷、厄瓜多；智利即將卸任的左派總統表示譴責，即將上任的右翼總統則稱是「好消息」。

美國總統川普以毒品恐怖主義下令逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，不過，同樣因涉嫌毒品販運而被美國判刑45年的宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），則在2025年11月底獲川普赦免。

