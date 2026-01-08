委內瑞拉後下一個是誰？ 栗正傑：美軍可能下周對伊朗動手

美軍日前赴委內瑞拉活捉委國總統馬杜洛震驚國際。伊朗貨幣目前對美元及其他主要外幣大幅貶值，通膨率飆升至52%，觸發民眾憤怒情緒，反政府示威活動已持續11天，蔓延至全國數十個城市和主要商業中心，總共約250處發生暴動。對此，退役少將栗正傑預測，美軍可能下個禮拜就會對伊朗動手。

馬杜洛夫婦遭美軍活捉震驚國際。（圖／資料照）

栗正傑7日在政論節目《新聞大白話》中表示，他不相信這次的暴動純粹只是經濟問題，背後一定有某些境外勢力在操弄這些事。他質疑，伊朗為什麼突然之間貨幣會貶值到這麼嚴重，然後引起民眾暴動，伊朗幾乎全國各大城市都已經因為經濟混亂造成暴動。

美國總統川普、以色列總理 納坦雅胡。（圖／美聯社）

栗正傑分析，從去年以色列跟伊朗的戰爭來看，雙方互相使用空襲方式。初期時以色列還可以擋住伊朗的導彈攻擊，但在12天戰爭後半期，以色列攔截導彈已經漸漸攔不住。伊朗也找到其中的竅門，很容易就突破以色列的防空導彈，攻擊到以色列總理納坦雅胡的宿舍，還有以色列國防部的重要據點，甚至港口、機場都被攻擊到。

栗正傑指出，以色列跟伊朗最後這12天的戰爭，在美國動用B-2轟炸機對伊朗實施轟炸之後，最後宣告結束。但他不認為是真的停戰，因為現在聽說伊朗正在積極補充導彈，並且更增加導彈上的技術。納坦雅胡事實上非常緊張、也非常著急，因為以色列沒有什麼國土縱深，如果一旦遭導彈攻擊，很可能會遭受到滅國之災。

