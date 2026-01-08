委內瑞拉後是伊朗？專家曝川普暗推政權更迭

▲外界關注近期爆發大規模抗議的伊朗是否成為下一個被美國鎖定的對象。圖為伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美軍3日突襲了委內瑞拉，將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子帶回美國接受審判，外界關注近期爆發大規模抗議的伊朗是否成為下一個被美國鎖定的對象。對此，有專家直言川普就是在暗中推動伊朗政權更迭，使用了各種手段，包括加大經濟制裁的極限施壓，伊朗領導階層能否度過當前的動盪局勢仍不明朗。

伊朗國內爆發大規模示威

根據《時代雜誌》（Time Magazine）報導，伊朗近日的民眾抗議行動已導致36人死亡，死者包括4名兒童和至少2名伊朗安全部隊成員，這是伊朗自2022年「頭巾革命」以來，最大規模的抗議示威潮。

總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（Human Rights Activists News Agency，HRANA）指出，這波示威潮已擴及伊朗31個省中的27省250多個地點，迄今已有超過2000人被逮捕，且示威活動仍沒有絲毫平息的跡象。

伊朗民眾為何不滿？

這波抗議浪潮自12月28日起，從首都德黑蘭的市場商家率先爆發怒火，起因主要是伊朗貨幣里亞爾（rial）兌美元大幅貶值，跌至1美元兌換140萬里亞爾，這加劇了通貨膨脹，使許多伊朗民眾難以負擔基本生活用品。

▲持續飆高的通膨已相當程度影響伊朗一般民眾的日常生活。（圖／美聯社／達志影像）

伊朗當局長期的腐敗和治理不善更是雪上加霜，使危機進一步惡化，也讓抗議民眾很快就從對經濟不滿，進一步演變成更廣泛的政治事件，上升至反政權、反體制的怒火。

由於伊朗遭到美國長期制裁，在國際的貿易能力受限，被孤立於全球經貿體系之外，加上去年與以色列的12日戰爭，以及後來川普政府針對伊朗核設施發動的「午夜之鎚」（Operation Midnight Hammer）空襲，都讓外國投資者紛紛避開伊朗，伊朗民眾如果有能力，也傾向在國外置產，使得伊朗如今幾乎只靠中國購買石油續命，變成「單一客戶國家」，經濟體質非常脆弱。

伊朗政府的回應

伊朗官員嘗試​​採取經濟援助與武力鎮壓的軟硬兼施策略，伊朗政府宣布每月向每戶家庭發放約7美元的食品補貼，此舉將惠及超過7000萬人，並將目前的困境描述為必須透過「經濟手術」來復元的「經濟戰爭」；另一方面，伊朗首席大法官埃傑伊（Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i）指責煽動動亂的人「與美國和以色列沆瀣一氣」，強調不會給予這些「國家敵人」任何寬恕。

在埃傑伊表態後，伊朗政府鎮壓的力道開始提高，但歷史經驗表明，即使伊朗當局能夠平息民眾抗議，卻依舊未能解決導致民眾不滿的真正問題根源。神權統治將意識形態和某些外交政策優先事項置於經濟發展之上，讓越來越多伊朗民眾無法接受。

美國在其中扮演的角色

川普早早就已經表態，警告伊朗當局若像過去一樣暴力殺害和平抗議者，美國將會「出手救援」。而在美軍前往委內瑞拉把馬杜洛抓走後，川普的警告在德黑蘭備受關注，如今川普的威脅看起來比以往任何時候都更具可信度。

國際危機組織（International Crisis Group）資深伊朗問題分析師拉法蒂（Naysan Rafati）表示，伊朗如今處境如同內外交迫，不僅要應對來自基層民眾的抗議，還要應對來自國外的美國干預的前景。

拉法蒂直言，川普政府雖未公開承認，實際上就是在暗中推動伊朗政權更迭，使用了各種手段，包括經濟制裁的極限施壓。目前看起來川普政府對伊朗問題仍具有耐心，傾向通過由社會經濟施壓達成目的，但訴諸武力也是可能選項之一。

伊朗領導階層能否度過當前的動盪局勢仍不明朗。但可以肯定的是，大規模的抗議活動暴露了伊朗政權內部長期的深層裂痕，而德黑蘭和華盛頓的應對措施，將可能在未來幾年左右伊朗的走向。

