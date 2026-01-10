委內瑞拉後輪到你了？德黑蘭再爆反政府活動 川普警告伊朗領袖：別逼我們開槍

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

反政府示威再次於伊朗德黑蘭地區引爆，為的是要推翻國家最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），對此，美國總統川普（Donald Trump）表示，伊朗正陷入「大麻煩」，並警告美方不排除以軍事行動介入。

反政府示威再次於伊朗德黑蘭地區引爆。（圖／美聯社）

根據經法新社查證過的影片，許多伊朗人民在德黑蘭的薩達塔巴德區（Sadatabad）集合，以打擊廚具的方式搭配呼喊，要求國家領袖哈米尼下台，也有不少人透過按汽車喇叭來助陣，即便政府進行激烈鎮壓並封鎖網路，仍無法抵擋抗議浪潮席捲而來。

相關畫面也遍布各大社群，顯示除了德黑蘭外，伊朗其他地區也有大量人民展開反政府活動，位在伊朗境外的波斯語電視台亦藉由影片證實，在麥什赫德（Mashhad）、大不里士（Tabriz）及聖城科姆（Qom）等地區皆出現大規模的抗議。

對此，川普表示，這些抗議讓伊朗處於「大麻煩」之中。他指出，伊朗人民正逐漸接管多個城市，而這在幾週前仍是沒人能想像得到的變化，他也向哈米尼喊話：「你最好別開槍因為我們也會這麼做」，強調若伊朗政府開始像過去一樣殺害人民，美國就會介入。

