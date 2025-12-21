委內瑞拉情勢升溫 傳美國近兩週第3度追捕受制裁油輪

2025年12月21日，一艘油輪停靠在委內瑞拉的卡貝友港。美聯社



路透社週日（12/21）引述美國海岸巡防隊官員透露，美方正在委內瑞拉附近的國際水域追捕一艘油輪。若行動成功，這將是本週末第2起、近兩週內第3起類似行動。

報導指出，一名美國官員表示，海岸巡防隊正在積極追捕一艘受制裁的「黑暗艦隊」（dark fleet）船隻，並指該船參與委內瑞拉規避制裁的行動、懸掛偽造旗幟，已被發布司法扣押令。

另一名官員則補充說，目前海岸巡防隊尚未登船檢查，且攔截可能採取多種形式，包括船隻或飛行器接近目標船舶進行監控。兩名官員均未透露行動的具體位置，亦未點出被追緝的船隻名稱。

報導引述英國海事風險管理集團Vanguard與美國海事安全消息來源，確認遭美方追緝的船隻為超大型郵輪「貝拉1號」（Bella 1），其在去年被美國財政部列入制裁名單，據稱該船與伊朗有關聯。

據TankerTrackers.com的資料顯示，貝拉1號週日駛近委內瑞拉時處於空載狀態。委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）內部文件顯示，該船2021年曾運送委內瑞拉原油至中國。船舶監測服務機構指出，該船此前亦曾運輸過來自伊朗的原油。

美國總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉總統馬杜洛的施壓行動持續升級，除強化美軍在該地區的部署，並在太平洋和加勒比海靠近委國的海域對船隻發動20多次攻擊，已造成至少百人死亡。

美國此前已在委內瑞拉近海扣押2艘油輪。白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）週日在接受CBS節目採訪時表示，這兩艘油輪在黑市向受制裁國家供應石油，不認為美國民眾需要擔憂油價會因此上漲。

