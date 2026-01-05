委內瑞拉情勢受關注 外交部：200餘名台僑均安 隨時評估協助離境

美軍3日突襲委內瑞拉，抓捕總統馬杜洛後，美國解除加勒比海空域限制。外交部今天表示，目前旅居委內瑞拉的台灣僑民約200餘人，均平安無虞，部分飛委內瑞拉航線的航空公司已宣布逐步恢復航班，外交部將視當地情勢發展，隨時評估有無協助離境的需要。

外交部5日表示，目前旅居委內瑞拉的台灣僑民約200餘人，均平安無虞，外交部將視當地情勢發展，隨時評估有無協助離境的需要。（中央社資料照）

美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，美國已解除了在行動期間針對加勒比海的空域限制。該空域在美軍這場行動期間禁止商業航班進入。

外交部晚間回覆中央社記者提問表示，外交部持續關注委內瑞拉情勢，目前旅居委國的台灣僑民約200餘人，經兼轄委國事務的駐哥倫比亞代表處聯繫瞭解，目前僑民均平安無虞，駐處並已提醒注意人身安全。

外交部說明，委內瑞拉首都現在尚屬平靜，部分飛委內瑞拉航線的航空公司已宣布自當地時間5日起逐步恢復航班，將先由首都以外城市復航，再視情陸續恢復首都卡拉卡斯對外航班，外交部將視當地情勢發展，隨時關注並評估有無協助台灣人離境的需要。