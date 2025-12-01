委內瑞拉情勢緊繃！傳川普下「最後通牒」 要馬杜洛下台離境

美媒披露，美國總統川普近日在一通機密通話中，向委內瑞拉總統馬杜洛下達「最後通牒」，要求他立即下台並離境，否則「後果自負」。

多名知情人士向美國《邁阿密先驅報》透露，馬杜洛（Nicolás Maduro）在通話中要求，若同意舉行自由選舉，美方必須允許他繼續掌控委內瑞拉軍隊，且他本人與核心圈子需獲得「全球特赦」。報導稱，川普（Donald Trump）「立即且明確」拒絕這些要求。

一名消息人士表示，「首先，馬杜洛要求全球特赦，這被直接否決。第二，他要求繼續掌控軍隊，類似1991年尼加拉瓜查莫羅政府（Violeta Chamorro）的安排，這也被拒絕。」這名人士指出，美方的唯一要求是馬杜洛「立即辭職」。知情官員指出，川普在通話中保證，馬杜洛、其妻子以及其兒子可「安全離境」，但必須「現在就走」。

通話破局後，川普隨即宣布關閉委內瑞拉上空，並警告「地面行動可能很快展開」。此時，美國最大航空母艦「傑拉德．R．福特號」（USS Gerald R. Ford）及一支具兩棲攻擊能力的海軍陸戰隊遠征隊，已在附近海域部署。對於雙方通話，《路透社》報導，川普僅證實確有通話，但並未透露內容，僅表示「我不想對此發表評論。答案是肯定的。」

