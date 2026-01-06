委內瑞拉情勢 外交部盼和平過渡到民主政體

針對美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)回美受審，外交部今天(6日)在回應媒體提問時表示，密切關注委國國內外政經情勢，也會隨時掌握最新狀況並適時因應，同時期盼委內瑞拉能順利和平過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係的發展。



美國政府派出軍隊逮捕委內瑞拉總統，外交部表示會持續關注委內瑞拉情勢，包括該國獨裁政權在國際毒品販運的角色，以及威權統治造成人道危機對區域穩定的嚴重衝擊，外交部發言人蕭光偉說：『(原音)我國基於保僑、護僑基本原則，會持續關注情勢發展，隨時掌握最新狀況並適時因應，我國也期盼委國能順利和平過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係的發展。』

外交部指出，台灣也將持續和美國在內的全球理念相近友盟共同合作，為區域及全球的安全穩定與繁榮共同努力。

廣告 廣告

委內瑞拉2024年大選後曾引發民眾上街抗爭，外交部當時呼籲馬杜洛政府尊重民主價值及委國人民依據其自由意志的選擇；去年底馬杜洛政府批評美國對台軍售，外交部對此提出嚴正抗議與譴責，並回批委國執政者當前要務應是回應人民對於民主、自由、人權、法治及基本生活尊嚴的需求。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

聯合國安理會緊急會議 美國盟友、對手皆批委內瑞拉行動

馬杜洛被捕後紐約出庭 自稱清白無罪為人正直

解碼國際／美國強勢干預委內瑞拉 考驗川普選舉年統領共和黨能力