委內瑞拉批美對台軍售 外交部反擊：先檢視自己統治正當性

委內瑞拉稱美對台軍售干涉中國內政，我外交部嚴正抗議，並嗆委內瑞拉的統治缺乏民意基礎。（本報系資料照）

南美國家委內瑞拉近期因川普加大兵力緝毒，而對美關係緊張，29日更公開聲稱「美國對台軍售是干涉中國內政」，且破壞區域穩定，並引「一中原則」否定台灣主權地位。對此，我外交部今嚴正駁斥，反嗆委內瑞拉無禮貶損他國國家主權，不如先檢視自身缺乏民意基礎的統治正當性。

針對委內瑞拉外交部的不當發言，我外交部重申，中華民國台灣為主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國從未統治過台灣一天，任何扭曲台灣主權地位、否定台灣人民民主選擇的言論，均無法改變國際公認的兩岸現狀。

中國持續在台海及鄰近區域進行軍事挑釁及恫嚇，不斷破壞亞太地區和平穩定及以規則為基礎的國際秩序。即便委內瑞拉再次扈從中國以謊言欺瞞世人，也無法改變前揭事實。

外交部也「建議」委國政府，與其無禮貶損他國國家主權，不如先檢視自身缺乏民意基礎的統治正當性，委國執政者當前要務應該是回應委國人民對於民主、自由、人權、法治及基本生活尊嚴的需求。

而台灣作為負責任的國際社會成員，外交部強調，始終秉持守護和平與自由的信念，持續強化自身國防，展現自我防衛的堅定決心，並與美國及其他安全夥伴團結合作，致力維繫台海及區域的和平、穩定與繁榮。

