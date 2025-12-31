委內瑞拉批美對台軍售 外交部嚴正抗議

針對委內瑞拉政府的涉台言論，外交部今天(31日)表示，委國公開妄稱美國對台軍售是干涉中國內政且破壞區域穩定，並謬引所謂「一中原則」否定台灣主權地位，外交部要表達嚴正抗議並予以嚴厲譴責，外交部同時強調，任何扭曲台灣主權地位、否定台灣人民民主選擇的言論，都無法改變國際公認的兩岸現狀。



根據外媒報導，委內瑞拉外交部29日發出聲明批評美國政府日前批准的對台軍售，認為此舉是干涉中國內政，還威脅到區域穩定。

外交部表示，中國持續在台海及鄰近區域進行軍事挑釁及恫嚇，不斷破壞亞太地區和平穩定及以規則為基礎的國際秩序，即便委內瑞拉再次扈從中國以謊言欺瞞世人，也無法改變事實，而任何扭曲台灣主權地位、否定台灣人民民主選擇的言論，也都無法改變國際公認的兩岸現狀。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，只有台灣的民選政府才能代表台灣2,300萬人民。』

外交部建議委內瑞拉政府，與其無禮貶損他國國家主權，不如先檢視自身缺乏民意基礎的統治正當性，委國執政者當前要務應該是回應委國人民對於民主、自由、人權、法治及基本生活尊嚴的需求。

外交部重申，台灣做為負責任的國際社會成員，始終秉持守護和平與自由信念，持續強化自身國防，展現自我防衛堅定決心，並與美國及其他安全夥伴團結合作，致力維繫台海及區域的和平、穩定與繁榮。