委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….

美國總統川普表示委內瑞拉總統馬杜洛已經被逮捕。烏克蘭軍聞社（MilitaryNewsUA）掌握到一張照片，但表示難辨真假。 圖：翻攝自烏克蘭軍聞社的Ｘ

[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。

法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。

法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。

川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製

根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。

馬杜洛所簽署的法令指出，根據聯合國憲章第 51 條，委內瑞拉擁有針對完全非法且無理的武裝襲擊進行自衛的固有權利，並將堅持不懈地行使該權利，以擊退美國對委領土和人民的侵略。

這項法令是委內瑞拉總統馬杜洛 3 日遭美方強行控制前簽署的。

委內瑞拉最高軍事指揮官弗拉迪米爾．帕德里諾．洛佩斯（Vladimir Padrino López）在馬杜洛被捕後曾自稱已成為「事實上的統治者」，並表示將「戰至最後一人，保衛加拉加斯」。 圖：翻攝自@defense_civil25

當地時間 3 日淩晨，美國對委內瑞拉發起大規模軍事打擊，美軍特種部隊突入加拉加斯，強行控制馬杜洛夫婦並把他們帶至美國。

當地時間 5 日中午，馬杜洛在美國紐約南區聯邦地區法院首次出庭。針對美方「毒品恐怖主義陰謀罪」等指控，馬杜洛表示「我無罪」。馬杜洛向法官表示：「我是委內瑞拉總統，我是在委內瑞拉卡拉卡斯的家中被強行控制並帶走的。」

委內瑞拉總統馬杜洛與其妻子搭直升機降落在華爾街停機坪，準備被押往紐約法庭。 圖 : 翻攝自視覺中國