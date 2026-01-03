委內瑞拉指控美國發動攻擊 鄰國哥倫比亞、古巴力挺

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）發生爆炸後，鄰國哥倫比亞總統裴卓以及古巴總統狄亞士-卡奈紛紛發文力挺，呼籲國際社會關注 。

爆炸發生後，士兵在委內瑞拉總統府周圍警戒。（圖／美聯社）

3日凌晨1點50分左右委內瑞拉首都卡拉卡斯發生爆炸，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）指控美國對卡拉卡斯以及米蘭達州（Miranda）、阿拉瓜州（Aragua）和拉瓜伊拉州（Estado La Guaira）發動攻擊，並宣布國家進入「緊急狀態」。

對此，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）在X平台上發文表示，「他們現在正在轟炸卡拉卡斯，向全世界發出警報，他們襲擊了委內瑞拉，他們正在用導彈轟炸。美洲國家組織和聯合國必須立即召開會議。」

裴卓沒有具體說明他是如何得知發生了爆炸事件，也沒有指明「他們」是誰。裴卓還表示，他的國家正「深切關注」鄰國委內瑞拉的局勢，並呼籲所有相關各方避免採取升級行動。

而古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）也發文抨擊美國對委內瑞拉的「犯罪」攻擊，「古巴譴責並緊急要求國際社會對美國向委內瑞拉的犯罪襲擊作出回應，我們的和平區正遭受殘酷的破壞。」

而據哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）透露，美國官員證實川普在幾天前就已批准對委內瑞拉進行陸地打擊，但目前白宮仍未就此事做出回應。

