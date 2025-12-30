委內瑞拉掃毒「自清」! 稱摧毀跨國販毒集團8架飛機和4個營地

委國軍方聲稱，對跨國販毒集團發動了一次決定性打擊，摧毀了 8 架飛機和 4 個營地。 圖 : 翻攝自參考消息

[Newtalk新聞] 據《拉美社》當地時間 29 日報導，委內瑞拉玻利瓦爾省國家武裝力量戰略作戰指揮官多明戈·埃爾南德斯當天宣佈，委軍方對跨國販毒集團發動了一次決定性打擊，摧毀了 8 架飛機和 4 個營地。

報導稱，他在社交平臺上透露，此次行動發生在委內瑞拉南部亞馬孫聯邦區，是玻利瓦爾省國家武裝力量代號為「玻利瓦爾省之盾獨立200」戰略行動的一部分。

委內瑞拉因被美國總統川普指控流出毒品到美國，而受到美軍大軍壓境的入侵威脅，據美國《有線電視新聞網》 ( CNN ) 報導，美國中情局 ( CIA ) 已用無人機對委國境內毒販設施進行轟炸。

美國海軍陸戰隊第一無人機中隊（VMU-1）使用MQ-9A「死神」（Personification of Death）無人機。（示意圖） 圖：翻攝US Marine Corps

埃爾南德斯指出，此次行動在與巴西接壤的上奧里諾科市展開。行動依據總統兼玻利瓦爾省國家武裝力量總司令馬杜洛的直接指示，對全國範圍內的毒品和精神藥物販運活動發起正面進攻。

埃爾南德斯指出，被摧毀的飛機從非法的秘密簡易機場起飛，公然違反了《全面保護領空管制法》和《國家安全與國防法》。

他表示，這些飛機沒有獲得授權的飛行計畫、可見識別標誌和應答器系統，無法飛越國家領空。

埃爾南德斯強調，憑藉此次最新成果，委內瑞拉在 2025 年至今已成功攔截 39 架飛機，自 2012 年以來累計攔截 430 架飛機，「鞏固了打擊有組織犯罪的不可逾越的屏障」。

美國官員透露，美方人員於上週六在委內瑞拉近海登船並扣押一艘油輪，象徵川普政府持續對加拉卡斯施加壓力，這是本月美國第二次在委內瑞拉附近攔截船隻。（示意圖） 圖 : 翻攝自包明說