委內瑞拉控美軍攻擊釀100死 馬杜洛安全警衛隊遭冷血殺害

台灣味噌釀造文化館取得國際永續標章 (圖)
台中市觀光旅遊局與民間攜手努力，2025年計有7家業者成功取得國際永續標章，其中「台灣味噌釀造文化館」獲「GTS銀級（二星）獎章」。圖為台灣味噌釀造文化館總經理許立昇（右立者）推廣味噌知識。中央社 ・ 18 小時前
國衛院30週年慶演講 陳建仁：加強學研團結合作
（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）6月將接任中央研究院長的前副總統陳建仁，今天出席國家衛生研究院30週年慶演講時表示，未來中研院會與各學研機構加強合作，國衛院更是重要「黏著劑」，讓大家團結在一起。中央社 ・ 19 小時前
台電屏東區處榮獲衛福部健康職場標竿銀獎
[NOWnews今日新聞]台電屏東區處參加衛生福利部國民健康署與勞動部職業安全衛生署共同辦理的「114年度全國績優健康職場與優良推動人員」評選，從全國311家職場中脫穎而出，榮獲「健康職場標竿獎」銀獎...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
共機頻擾台釀飛官疲勞？空軍司令部回應了
[NOWnews今日新聞]空軍一架F-16V戰機昨晚執行例行夜間訓練任務時，在花蓮豐濱鄉以東海面上失事，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘至今仍失聯，空軍司令部今（7）日召開記者會說明，媒體關注是否與共機頻擾台導...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
行動電源起火頻傳 客船需每3個月1次處置演練
（中央社記者余曉涵台北8日電）行動電源冒煙起火事件頻傳，航港局表示，已要求98艘營運客船完成首次鋰電池起火處置演練，未來每3個月至少需辦理1次，若旅客發現行動電源異常發熱等情況，請立刻通報船員進行處理。中央社 ・ 2 小時前
立法院新春春聯亮相 韓國瑜揭「馬上幸福」寓意即刻行動
[Newtalk新聞] 農曆年節假期已近，立法院長韓國瑜今（8）日透過臉書公布立法院新年春聯，題辭為「馬上幸福」，象徵在時序更替之際，期盼國家與全民在變動的世局中穩健前行，迎向充滿活力與希望的新一年。 韓國瑜表示，揮別充滿變動與轉化的金蛇小龍年，象徵奔馳與希望的馬年即將到來，立法院以「馬上幸福」作為春聯題辭，寄寓對國家與全民的祝福。他指出，「馬」自古為六畜之首，代表行遠負重、不畏艱難、任勞任怨，也衍生出「汗馬功勞」、「老馬識途」、「馬首是瞻」等成語，象徵經驗、承擔與以民意為依歸的精神。 他進一步說明，「馬上幸福」中的「馬上」二字，寓意即時、立刻，是行動與改變的開始。在當前政經情勢紛擾、國際局勢與兩岸關係不安的背景下，民眾對幸福的期待，並非奢求，而是一份對「生活安心、未來安定」的盼望。正因社會仍承受許多壓力，更需要溫暖與希望作為後盾。 韓國瑜指出，「馬上幸福」所寄寓的，是讓幸福不必遠求、讓大家不致久候的殷切期盼，也希望不僅「馬上幸福」、「馬上有錢」，更能「馬到成功」，讓每一份付出都能得到回應。 韓國瑜同時預告，今年首批正副院長聯名款春聯，將於本週六上午在台中與民眾見面分享；過年前，也將在新頭殼 ・ 1 小時前
胰臟炎合併十二指腸穿孔致死率逾4成 醫護陪他闖關成功歡慶52歲生日
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】院外寒流冷颼颼，但衛生福利部臺中醫院加護病房今天卻超溫暖！陳先生去 […]觀傳媒 ・ 15 小時前
黃偉哲：新版財劃法讓各縣市財力級次洗牌
（中央社記者張榮祥台南8日電）因應新版財政收支劃分法修正，新版地方政府財力級次表出爐，台南市長黃偉哲今天表示，立法院通過新版財劃法完全無視區域平衡，造成「北富南貧」，是各縣市財力級次洗牌原因。中央社 ・ 2 小時前
一堆人都做錯！只有1個暖暖包「別握手上」 醫曝正確位置：全身都暖
面對越來越冷的天氣，除了衣物禦寒，帽子、圍巾、手套、耳罩、暖暖包等也紛紛被拿出來使用。但很多人如果手上只有一個暖暖包，經常會握在手上取暖，結果身體卻依舊涼颼颼，無法達到暖身的作用。對此，日本醫學博士福田千晶過去就分享正確做法，只要把暖暖包放在身體這個部位，全身都能夠暖呼呼。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
十二年課綱融入教案 新北推校園食農資源
(記者謝政儒新北報導)新北市農業局推動設立食農教育示範場域，並協助在地農漁民發展各具場域特色的專屬課程，更將十二年國民基本教育課綱核心素養納入設計，讓食農教育教案成為學校課程可直接運用的學習資源。11...自立晚報 ・ 1 天前
桃竹苗分署提供各項需求 協助青年就業
為促進青年順利就業並在職場穩定發展，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署積極推動「支援青年就業計畫」及「青年職得好評計畫」，分別針對初次尋職及長期待業的青年，依需求提供協助，包括職涯諮詢、求職準備、尋職期間的津貼支持到就業後穩定留任，提供青年完整且連續的就業協助，打造友善青年的就業環境。針對初次踏入職場或是對自己未來迷茫的社會新鮮人，桃竹苗分署透過「支援青年就業計畫」提供各類諮詢輔導的支援資源，包含實體及線上職涯諮詢、協助履歷撰寫，以及媒合就業等服務，協助青年順利就業。歡迎年滿十五至二十九歲、畢業後未就業達六十日以上的本國籍青年，透過台灣就業通計畫專區（https://gov.tw/goH）申請參加計畫，若青年依規定完成各項求職準備，仍暫時未能找到工作，每個月可以申請尋職津貼6, ...台灣新生報 ・ 1 天前
玩命！ 工人樓頂修鐵皮沒防護 坐邊緣風大恐吹落
高雄三民區鼎力路一戶民宅，找來工人上到4樓加蓋鐵皮屋頂修繕，結果，有工人冒險坐在牆邊！沒有任何防護配備，也沒安全帽，被路過等紅燈的民眾拍下這一幕，由於三民區中午前最大陣風還有5級，目擊者說，工人距離地面至少10幾公尺高，要是風大一點，可能就會墜落，勞工局看了影片表示，雇主可能違規，最高罰30萬元。 #高雄#樓頂#修鐵皮#沒防護東森新聞影音 ・ 1 天前
聯合國人權辦：美干預委內瑞拉削弱國際法世界更不安全
（中央社日內瓦6日綜合外電報導）聯合國人權事務高級專員公署今天表示，國際社會必須闡明，美國干預委內瑞拉之舉違反國際法，讓世界變得更不安全。中央社 ・ 1 天前 ・ 2
獨家／保暖先暖背「背心型暖暖包」禦寒機車族：有用但麻煩
獨家／保暖先暖背「背心型暖暖包」禦寒機車族：有用但麻煩EBC東森新聞 ・ 1 天前
影／韓團男星神模仿法拉利姐 下秒方毅家急道歉：當我沒做過
[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤2023年出道的韓國男團「n.SSign」的台灣成員LAURENCE（方毅家），日前直播時神模仿法拉利姐（張婷婷），上一秒還在模仿，下一秒...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
販售簡體字作業袋！小北百貨認了 聲明被讚爆：100分
販售簡體字作業袋！小北百貨認了 聲明被讚爆：100分EBC東森新聞 ・ 4 小時前
跟進北市！謝國樑：基隆公立國中小營養午餐免費
台北市長蔣萬安昨天說，北市營養午餐全面免費最快9月上路。基隆市長謝國樑今天表示，將跟進台北市政策，基隆市全市公立國中小營養午餐全面免費。市府教育處補充，這項政策將從115學年度起實施。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前 ・ 5
伊朗控美以製造動亂！陸軍總司令嗆：斬斷任何侵略者的手
據卡達媒體《半島電視台》的報導，穆赫辛尼-埃傑赫伊（Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i）7日在半官方的《法斯通訊社》（Fars News Agency）的節目中表示：「在以色列與美國總統發表相關聲明之後，任何人再上街進行暴動與騷亂，都沒有任何藉口。」據悉，美國總統川普（Donald Tr...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 5
吳俊德 基隆長庚醫院院長 變革中保持定力，打造東北角醫療燈塔
本文摘自<常春月刊>514期 文／鍾碧芳 攝影／許宏偉 在外科醫學從大刀到微創、再進化到機器人與 AI 的關鍵30年裡，基隆長庚醫院院長吳俊德始終站在技術變革前線，從完成長庚首例腹腔鏡活體腎臟摘取，到領軍台灣單孔達文西臨床試驗，他用穩健手路證明新科技可以更安全。如今接下院長一職，他把視野從手術房拉到整個東北角海岸，盼將醫院打造成一座永遠為民眾亮著的醫療燈塔。 過去30年，醫界從傳統大傷口手術、腹腔鏡微創革命，再到機械手臂與 AI智慧輔助的時代更迭，吳俊德幾乎每一段都親身參與，只要是熟悉的醫界前後輩，提起他時經常會回應：「國內外科的幾次重大轉折，吳俊德不是主角，就是協助推動那個槓桿的人。」這說法含蓄，卻真實反映了他在專業領域的地位。如今，吳俊德接手擔任基隆長庚紀念醫院院長，角色從手術台上的操刀者，轉變為醫療掌舵者。面對新科技的時代脈動，他依然保持一貫的沉穩與敏銳：不急著喊願景，而是先看清本質，再一步一步把事情做對、做好。 走進微創革命，看見外科十年之後的樣子回憶起當年選擇走泌尿科的初衷，吳俊德的眼神閃爍光芒，那個年代正值全球醫療技術重大轉型的時刻，「選科是一件極受現實影響的決定。」他說，常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
林予晞隔壁住西班牙人⋯無奈吃悶虧 半夜聽見恩愛聲
《人生只租不賣》集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，6日主要演員們齊聚首映記者會，林予晞透露自己是租屋派，她認為房子這種東西，生不帶來、死不帶去，談及有沒有奇怪的租房子經驗，林予晞笑說：「比較沒有這個運。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發表留言