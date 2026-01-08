委內瑞拉控美軍攻擊釀100死 馬杜洛安全警衛隊遭冷血殺害

[Newtalk新聞] 農曆年節假期已近，立法院長韓國瑜今（8）日透過臉書公布立法院新年春聯，題辭為「馬上幸福」，象徵在時序更替之際，期盼國家與全民在變動的世局中穩健前行，迎向充滿活力與希望的新一年。 韓國瑜表示，揮別充滿變動與轉化的金蛇小龍年，象徵奔馳與希望的馬年即將到來，立法院以「馬上幸福」作為春聯題辭，寄寓對國家與全民的祝福。他指出，「馬」自古為六畜之首，代表行遠負重、不畏艱難、任勞任怨，也衍生出「汗馬功勞」、「老馬識途」、「馬首是瞻」等成語，象徵經驗、承擔與以民意為依歸的精神。 他進一步說明，「馬上幸福」中的「馬上」二字，寓意即時、立刻，是行動與改變的開始。在當前政經情勢紛擾、國際局勢與兩岸關係不安的背景下，民眾對幸福的期待，並非奢求，而是一份對「生活安心、未來安定」的盼望。正因社會仍承受許多壓力，更需要溫暖與希望作為後盾。 韓國瑜指出，「馬上幸福」所寄寓的，是讓幸福不必遠求、讓大家不致久候的殷切期盼，也希望不僅「馬上幸福」、「馬上有錢」，更能「馬到成功」，讓每一份付出都能得到回應。 韓國瑜同時預告，今年首批正副院長聯名款春聯，將於本週六上午在台中與民眾見面分享；過年前，也將在

