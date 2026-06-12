委內瑞拉控鄰國漏油 嚴重威脅周邊漁業與海洋環境
委內瑞拉控鄰國漏油 嚴重威脅周邊漁業與海洋環境
委內瑞拉政府近日發表聲明指出，鄰國千里達及托巴哥（Trinidad and Tobago）發生的漏油事件，正嚴重威脅當地的漁業與自然環境。衛星影像顯示，污染物正持續往委內瑞拉海域漂流。
根據路透社（Reuters）報導，委內瑞拉政府於週五發表聲明，指出這起源自鄰國千里達及托巴哥的漏油事件，規模相當龐大，已經對該區域的漁業生計與生態環境造成嚴重威脅。
委內瑞拉官方強調，根據最新衛星影像觀測，這次漏油的嚴重程度已超越今年5月發生的前一次事故，並證實大量污染物正順著洋流朝委內瑞拉領海漂移。不過，官方聲明中並未透露漏油擴散的具體範圍與詳細數據。
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