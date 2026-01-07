委內瑞拉政局動盪供油減 中國地方煉油廠恐轉向伊朗
（中央社新加坡7日綜合外電報導）隨著美國推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），導致委國原油出口中斷，中國地方煉油廠預計將在未來幾個月轉向伊朗等國採購重油，以填補缺口。
路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）昨天表示，卡拉卡斯當局與華府已達成協議，委內瑞拉將向美國出口價值達20億美元原油。
分析師指出，此協議恐削減委內瑞拉對中國的供油，進而減少被稱為「茶壺」（teapots）的中國地方煉油廠取得廉價油源的管道。身為全球最大原油進口國，中國一直是俄羅斯、伊朗及委內瑞拉等遭制裁國家折扣原油的主要買家。
史巴塔商品（Sparta Commodities）分析師吳俊（June Goh，音譯）表示：「委內瑞拉局勢動盪對中國獨立煉油廠衝擊最大，因為他們可能失去獲得折扣重油的管道。」
不過，她也指出，由於目前俄羅斯與伊朗的原油供應充足，加上委內瑞拉尚有在途油輪（barrels on water），預期中國地方煉油廠無須加價競逐未受制裁的原油，因為那並不符合經濟效益。
根據數據分析公司Kpler的資料，中國2025年每日進口38.9萬桶委內瑞拉原油，約占其海運原油進口總量的4%。
隨著供應縮減，一名貿易商表示，委內瑞拉梅雷（Merey）原油現貨折扣已從上個月每桶較布倫特原油（Brent）折價15美元，縮減至折價約10美元，儘管目前交易已趨於停滯。另一名貿易商則表示，報價約折價11美元左右。
Kpler高級分析師徐慕語（Xu Muyu，音譯）指出，目前位於亞洲海域的委內瑞拉原油庫存，仍足以供應中國約75天的需求，這抑制了替代油源立即漲價的空間。
她預測，原先使用委內瑞拉油源的中國地方煉油廠，可能在3月和4月轉向俄羅斯與伊朗的油源；此外，中國也可以尋求加拿大、巴西、伊拉克及哥倫比亞等未遭制裁國家的油源。
消息人士表示，買家尚未開始大規模尋找替代方案。目前伊朗重油供應充足，且較布倫特原油折價約10美元，是目前最廉價的替代選擇。
一名新加坡貿易商指出，中國地方煉油廠也可能考慮中東等級的原油，如伊拉克的巴斯拉（Basrah）原油。（編譯：劉淑琴）1150107
其他人也在看
日媒直球問「委內瑞拉買大量中國武器沒用」 中國外交部急扯：反對武力
美國總統川普下令對委內瑞拉發動奇襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，而這次軍事活動中，委國採用的中國製防空雷達系統面臨全面癱瘓、形同虛設，引起注意。中國外交部5日舉行記者會時，日本記者就直球追問，委國採購大量中國武器，但卻未發揮作用，對此有何評論？中國外交部發言人林劍則沒有正面回應，只跳針稱反對使用武力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 180
國際熱議》中國宣示寸步不讓，美軍就活逮委內瑞拉總統，是存心下馬威或巧合？
去年12月份，美國發布最新國家安全戰略報告書，不到一周後，中國也發布了對拉丁美洲和加勒比海區域的政策文件，雖然外界關注不多，但中國政策文件寫道：「中國始終同包括拉美和加勒比在內的全球南方同呼吸、共命運。」這是中國近十年來，首次對該地區發布政策文件。但文件發佈還不到一個月，美軍就活捉委內瑞拉總統，這是下馬威嗎？點擊此處，VVIP獨享完整內容全球政經局勢、投......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 76
美發布＂中共犯台代價＂ 恐傷亡10萬共軍、引爆軍變
政治中心／綜合報導美國總統川普下令特種部隊對委內瑞拉展開突襲，不過外界也好奇，委內瑞拉砸下重金部屬的中國製雷達，似乎形同虛設，中國外交部召開例行記者會，被日本媒體追問有何評價，發言人林劍瞬間尷尬，再度問A答B，而近期美國"馬歇爾基金會"，也發布最新報告，分析中共若犯台，將會付出四大面向代價。委內瑞拉向中國購買防禦體系卻沒發揮作用 中國外交部發言人林劍被日媒問到此事當場表現不悅（圖／翻攝畫面）美國襲擊委內瑞拉，只花三小時就完成空襲和突襲任務，委國耗費巨資向中國買的防禦體系，全面崩潰，日媒趁著中國外交部召開記者會，直球追問，到底怎麼回事？中國外交部發言人林劍：「（這些裝備在最近美國的攻擊中，似乎沒有發揮什麼實際作用，請問您對此事的看法 謝謝）中方堅定支持拉美和加勒比和平區地位，反對在國際關係中，使用或威脅使用武力。」美國智庫馬歇爾基金會發布＂中國攻台代價＂ 將有四面向衝擊（圖／民視新聞）像是被戳中痛處，中國外交部發言人，一秒變臉，使出慣用的問A答B，反對武力侵犯，這話一出顯得格外諷刺，畢竟中國上個月底才無預警對台軍演，外界也聯想，中國會不會仿效美國，出兵台灣？現在美國智庫德國馬歇爾基金會，發布最新報告，點出中國攻台四代價，除了經濟衝擊，軍事方面，一旦全面戰爭，將有10萬以上共軍傷亡，另外社會也將因交通封鎖斷糧、出現大量難民，國際層面，美國也可能召回大使，而中國軍事行動失敗後，國際上更可能出現部分國家，承認台灣為獨立國家。淡江大學戰略所副教授林穎佑：「如果這一場戰爭，必須會耗掉更多的時間，甚至是這場戰爭，是不是也會有可能，讓周邊的國家，必須要去面對或介入，這一些都會去影響到北京，他決定是否要開戰，這份報告其實最重要的，倒不是說警告中國，而是要提醒中國周邊的國家，但是中共並不是說什麼像，完全的無敵啊，或者是勢不可擋，還是有一些隱憂存在。」不只美國智庫發布預警，前美國國防部官員胡振東也透露，五角大廈秘辛，坦言美軍作戰藍圖裡，沒烏克蘭但早有台灣，他更直言，美軍突襲委內瑞拉，是習近平的惡夢，因為他該擔心的不是飛彈，而是身邊人可能變成內應。立委（民）王定宇vs.前美國國防部官員 胡振東：「美國要做這個事以前，第二個人已經選好了，第二個人已經聯絡好了，（所以如果中國犯蠢），（做了錯誤的決定），（習近平應該左右看看），（你的第二個人是誰）。」前美國國防部官員胡振東直言 美國突襲委內瑞拉是習近平的惡夢（圖／民視新聞）川普出手發動閃電戰，間接讓中台關係，再度引發關注。原文出處：美發「中共犯台代價」 恐傷亡10萬共軍、引爆軍變 更多民視新聞報導美國逮捕馬杜洛 外交部盼委內瑞拉順利過渡到民主政體美軍突襲委內瑞拉擒馬杜羅！副總統火速宣誓接任 全國進入緊急狀態「美抓捕馬杜洛」能源股大漲 專家：川普欲斷中在南美布局民視影音 ・ 1 天前 ・ 131
「今日委內瑞拉明日台灣」？ 特朗普突襲馬杜羅如何在海峽兩岸引發激辯
大部分受訪專家並不讚同此次事件會對中國大陸的台灣策略產生立竿見影的影響。但也有人認為北京會將此視為美國進一步背棄國際秩序的證據。BBC NEWS 中文 ・ 7 小時前 ・ 94
日本參議員石平訪台 中國外交部短飆「一句話」回應｜#鏡新聞
中國出身的日本參議員石平，昨天(1/6)抵達台灣。為此外媒記者也向中國外交部提問，但中國外交部發言人毛寧，卻只用最簡單的一句話回擊，連經常使用的「竄訪」兩字都沒提到，恐怕是為了降低關注。因為最近全球地緣政治變化多端，中國外交部面對媒體的提問，已經不如以往的戰狼風範，開始出現頻頻當機的反應。鏡新聞 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
美軍攻擊委內瑞拉餘波未歇 古巴陷入混亂
美軍成功抓捕委內瑞拉領導人馬杜洛之後，古巴成為川普政府的重點關注對象。美國攻擊委內瑞拉的餘波，讓古巴陷入混亂。（戚海倫報導） 美國有線電視新聞網CNN報導，馬杜洛被捕，對古巴共產黨執政的政府來說中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
委內瑞拉代總統正式就職 聯合國開緊急會議
[NOWnews今日新聞]委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）被抓至美國受審後，聯合國安理會於5日針對委內瑞拉局勢舉行緊急會議，席間中國代表譴責美國「非法霸凌」，呼籲立刻釋放馬杜洛夫婦。而...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 163
國台辦發言人被問石平「當機結巴」媒體人預言：未來還會發生
【論壇中心／綜合報導】中國日前公告，對日本參議員石平採取「凍結財產、禁止交易及限制入境」等反制，不過，石平在社群平台上表示，將在近期訪問台灣，藉此證明台灣和中國是無關的兩個獨立國家，而有外媒在中國外交部記者會上提問相關問題，讓中國外交部發言人林劍先是「當機」了一下，接著稱「不值一評」，尷尬表情全曝光。資深媒體人溫紳今日在《頭家來開講》節目中指出，為什麼中國的喉舌聽到日本媒體提問，彷彿被電到一樣，是因為那家電視臺叫TV Tokyo，而TV Tokyo的母公司就是日本經濟新聞，日本經濟新聞最近訪問總統賴清德，還將報導放到一版，這對中國來說是情何以堪，溫紳表示，TV Tokyo既然身為日經下的子公司，問的問題當然很尖銳，尖銳到打亂了發言人的思緒步調，但是身為一個發言人，絕對要處變不驚，就算被問題嚇到，也要當作若無其事，否則就會被看破手腳，而對TV Tokyo來說，下一次絕對還會繼續再追問。日本維新會中國裔參議員石平今（6）日抵達台灣，降落台北松山機場，在接受訪問時激動表示，中國對他制裁禁止其入境，充分說明中華人民共和國與中華民國完全是兩個不同的國家。台灣就是台灣，台灣就是中華民國，與中華人民共和國沒有一毛錢關係，來到台灣是要告訴世界「台灣是獨立的國家」。原文出處：國台辦發言人被問石平「當機結巴」媒體人預言：未來還會發生 更多民視新聞報導藍白狂擋軍購之際 日本參議員石平：堅決支持台灣增強國防力量美國活逮馬杜洛「引習近平效法」？彭博分析中共若犯台「超慘代價」民眾黨翻車始末！黃國昌喊「辭立委再選」 四叉貓貼舊文宣打臉民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
歐洲35國領袖巴黎挺烏克蘭 組成「志願者聯盟」承諾安全保障 美國高層出席力挺
支持烏克蘭的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）1月6日齊聚法國巴黎，共35國承諾將提供烏克蘭具法律約束力、且可具體執行的安全保障。值得注意的是，美國總統川普派出特使魏科夫（Steve Witkoff）、女婿兼資深顧問庫許納（Jared Kushner）出席峰會，北約最高軍事指揮官、美國空軍上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）也現身力挺。格林克維奇已於前一日與歐洲各國參謀長研商安全保障細節。主導與俄羅斯談判的魏科夫表示，川普堅定支持相關安全機制，不過涉及領土安排等關鍵議題，仍需持續協商以取得共識。烏克蘭總統澤倫斯基則表示，此次峰會顯示歐洲為整體安全所展現的決心，烏方代表團將在未來數日持續就相關核心議題與各方磋商。峰會宣言表示，成員國將參與一項美國主導、仍在擬定中的停火監測安排，內容主要涵蓋無人機、感測器與衛星等科技手段，美國不會派遣地面部隊進駐烏克蘭。不過，路透指出，聯盟簽署的宣言並未獲得美國正式背書，美方這次的角色，相較先前的草案已有所淡化，並刪除了具體描述美國如何支援駐烏多國部隊的相關文字。另一方面，歐洲領袖已同意未來建立一支由歐洲主導的烏克蘭多國部隊，用以支援烏軍取得嚇阻效果，法國與英國已簽署意向書，準備在停火後進行軍事部署，法方並表示可能派遣數千名法國士兵。Yahoo奇摩（國際通） ・ 9 小時前 ・ 17
中裔日本參議員石平遭中國禁止入境 今抵松山機場高呼「台灣就是獨立國家」
即時中心／徐子為、陳治甬報導日前遭中國外交部禁止入境的日本參議員石平，今（6）日上午搭乘日本航空JL0097班機抵達台北松山機場。石平在機場出關後接受採訪表示，能順利踏上台灣國土感到非常高興且激動。他指出，中國對他祭出制裁禁止入境，充分說明「中華人民共和國與中華民國完全是兩個不同的國家」。石平強調，台灣就是台灣，台灣就是中華民國，與中華人民共和國「沒有一毛錢關係」，他此行來台，就是要告訴世界「台灣是獨立的國家」。在印太戰略智庫執行長矢板明夫牽線安排下，石平今天訪台，為期4天，台灣基進、台聯黨、台灣國、史明教育基金會等政黨、民間團體都在機場入境大廳熱烈歡迎他。不過，石平來台也遭遇新黨率人抗議，新黨輿情中心主任季節，帶兩三名著黃背心的民眾在外嗆聲抗議，航警也及時出動人力，隔開兩方。新黨輿情中心主任季節帶兩三名著黃背心的民眾在外嗆聲抗議。（圖／民視新聞）石平向現場支持他的群眾、民團表示「我今天順利進入台灣的國境，進入中華民國的國境，這就充分說明中華人民共和國和我們中華民國完全是兩個不同的國家，台灣絕對不是中國的一部分」。他今天來到台灣，就是要證明這一點，他要告訴世界，「台灣就是一個獨立的國家」。石平今抵達台北松山機場，現場高喊台灣是一個獨立國家。（圖／民視新聞）石平並透露，未來4天將與台灣各界人士磋商，主要議題為加強台日友誼、維護台海和亞洲和平。台灣國理事長陳峻涵當場送石平「台日友好胸章」，並現場為他別上，群眾高喊「日台友誼長存」。石平預計本週五（9日）將與學者余茂春、明居正、楊海英，以及立委沈伯洋共同出席印太戰略智庫2026首場研討會「應該如何與中國打交道？」原文出處：快新聞／中裔日本參議員石平遭中國禁止入境 今抵松山機場高呼「台灣就是獨立國家」 更多民視新聞報導台股大漲471點！終場收30576點續創高 台積電飆新天價1705元中國快看！賴清德接見歐洲議會友台小組 主席凱勒：強烈譴責軍演黃國昌喊「辭立委再選市長」！林俊憲酸：國民黨連理都不理民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 210
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 4
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1
鄭家純懷孕9周流產 「停止胎動」出血一整晚
鄭家純（雞排妹）7日突然表示，懷孕第九周的她，胚胎停止發育，必須終止妊娠（人工流產），透露昨日（6）傍晚開始少量出血，痛苦了一個晚上，同時提及自己對代理孕母的看法。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 266
蔡依林演唱會官方發聲明喊告！ 出道26年首次大動作告酸民
蔡依林日前帶著「PLEASURE」在台北大巨蛋首唱，一連三場吸引12萬名粉絲共襄盛舉，砸下9億台幣的製作費，巨型公牛、蟒蛇、貪婪金豬等大型道具都震撼大家的視覺，也被譽為「大巨蛋演出天花板」，未料卻持續有酸民惡意針對蔡依林演唱會相關進行攻擊，7日蔡依林Pleasure巡迴演唱會官方微博發出聲明要追究法律責任。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 45
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 18
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 79
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 8