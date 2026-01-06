委內瑞拉政局大變！ 諾貝爾和平獎得主：計畫盡快返回家鄉

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）3日遭美國突襲逮捕，委國近日成全球焦點，當地反對派領袖、2025年諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）表示她將盡快返國，但她也透露自去年10月獲頒和平獎後，都沒有與美國總統川普通話過。

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多在挪威奧斯陸公開現身向支持者致意。（圖/達志影像）

58歲的馬查多是委內瑞拉反對派領袖，多年遭馬杜洛政府限制出境，近年更因馬杜洛政府大選舞弊指控而遭受拘捕威脅，被迫長期躲藏，去年10月她獲頒諾貝爾和平獎，12月時成功透過喬裝離開委內瑞拉，順利抵達挪威，雖來不及親自領獎，但依然公開在奧斯陸現身，向支持者致意，她目前還待在歐洲。

馬查多5日接受《福斯新聞》採訪時表示，歡迎美方的行動，認為是「人類、自由與人性尊嚴的重大一步」。她也提到獲頒諾貝爾獎當天有和川普通話，但自此後就沒有聯繫，而關於返國時間，她篤定說：「我計畫盡快回到家鄉。」

馬杜洛被捕後，副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）宣誓就任代理總統。除了羅德里格斯，反對派的馬查多及龔薩雷茲（Edmundo González）也有望成為未來總統。

在2024年7月的委內瑞拉大選中，馬查多被馬杜洛視為勁敵，遭法院剝奪參選資格後，她轉而支持龔薩雷茲，後者在選舉大勝，但馬杜洛無視民意自行宣布當選，並暴力鎮壓示威群眾，馬查多被迫過著藏匿的生活，龔薩雷茲則出逃西班牙尋求政治庇護。

據《華爾街日報》報導，美國政府可能有涉入馬查多出逃挪威的行動，除了引薦了專門布置撤離行動的承包商，似乎還派出F-18戰機為其船隻護航。

然而，川普似乎對與馬查多合作毫無興趣，3日說道「她在委內瑞拉缺乏支持度，也缺乏足夠的尊重。」

