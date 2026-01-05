委內瑞拉政局帶動避險需求 美元、黃金「漲」聲響起

5公克黃金金塊與美元鈔票示意照。路透社



美國總統川普上周末對委內瑞拉發動大規模空襲，並逮捕總統馬杜洛夫婦後，全球黃金、美元等避險資產今日（1/5）逐步走強，人民幣匯率則保持相對韌性，持續高於7的心理關卡。

中國金融數據提供商「萬得」（Wind）數字顯示，現貨黃金價格在週一早盤一度升至超過每盎司4420美元，隨後在中午時分小幅回落至4402美元。美元指數則從週一開盤的98.41攀升至98.76。

香港英文媒體《南華早報》指出，金價在2025年已攀升至歷史新高，受惠於地緣政治緊張局勢升溫、各國央行大規模購金、市場普遍預期美國聯準會（Fed）將進一步降息，以及對美國債務永續性擔憂加劇，導致美元信心減弱等因素，金價累計漲幅已超過60%。

儘管美元走強帶來壓力，人民幣匯率週一上午仍保持韌性。截至中午，離岸人民幣兌美元匯率報6.978，持續高於7的心理關卡。

中國人民銀行（中國央行）週一將人民幣對美元匯率的中間價定為7.023，較2025年最後一個交易日設定的7.0288有所升值，但仍低於離岸匯率水準。

近月人民幣持續走強，引發市場預測其2026年兌美元匯率可能升至6.8的水準。

高盛（Goldman Sachs）分析師週日發布報告指出，近期政策訊號顯示，中國央行「可能傾向」維持人民幣升值，但「仍致力避免過快升值」，而中國穩健的出口增長、人民幣顯著低估以及美元走軟，應能支撐人民幣逐步升值的軌跡。

展望未來，高盛也持續預測人民幣將在未來3個月、6個月及12個月內分別升值至6.95、6.9及6.85兌1美元。

