委內瑞拉政府不知馬杜洛下落、但也不認他被美國抓走 副總統：證據拿出來

美軍3日凌晨對委內瑞拉發動攻擊，轟炸多處軍事要塞，美國總統川普更宣布已抓到委內瑞拉總統馬杜洛並載運離境。委內瑞拉政府表示不知馬杜洛的下落，但也不相信他被美軍抓走，要求美國拿證據出來。

路透社報導，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）3日清晨在國家電視台播放的一段音頻中表示，委內瑞拉政府不知道總統馬杜洛及第一夫人希莉亞的下落。

羅德里格斯說：「我們要求（美國）立即提供馬杜洛總統和第一夫人希莉亞·弗洛雷斯仍然在世的證據。」

依據委內瑞拉憲法，若馬杜洛無法履行總統職務，將由副總統羅德里格斯掌權。

