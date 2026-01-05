委內瑞拉政權真空 百姓恐慌市區蕭瑟

委內瑞拉強人馬杜洛倒台後，當地局勢陷入不安和動盪，CNN形容委內瑞拉進入一場全新的不確定時代。多年來，政治危機、經濟崩潰、社會治安問題以及國際制裁交織，早已使這個國家長期動盪不安。美國在周末對馬杜洛展開行動，造成包括平民在內40人傷亡。儘管首都街道看似平靜，民眾仍不敢外出，生活陷入恐懼與焦慮。人們不敢外出，安全部隊也高度戒備。

房屋只剩斷垣殘壁，牆壁上彈痕清晰可見。委內瑞拉首都卡拉卡斯附近的小鎮，不少居民失去住所或房屋受損。

卡蒂亞拉馬爾鎮民眾 阿瓦雷茲：「現在我希望政府能夠迅速回應，協助我的家人，我的孩子，因為他們差一點就在這裡被殺害，你知道嗎，我的孩子幾乎喪命。」

根據美國媒體引述委內瑞拉一名高級官員表示，美國發動逮捕馬杜洛行動，造成包含平民在內至少40人死亡。儘管事發後，首都卡拉卡斯和各城市，街道看似寧靜。其實正籠罩著不安氣息，許多民眾根本不敢出門。

卡拉卡斯市民眾 赫南德茲：「其實我很焦慮，因為不知道接下來會發生什麼事，我努力讓自己保持冷靜。」

馬杜洛下台後，CNN形容該國正進入全新的不確定時代。商店拉下鐵門、街上大多空無一人，但超市和藥局外卻大排長龍，因為局勢動盪，民眾開始囤積物資。

旅居英國的委內瑞拉民眾 阿米拉塔：「這是一段非常動盪的時期，這個時刻我不否認，確實是我們大家一直在等待的，但周遭的情勢卻完全不理想，民眾大多待在家中，不敢外出，只是靜靜觀望接下來會發生什麼事，美國已經警告，如果事情沒有照計畫進行，將會發動第二波打擊。」

衛報指出如今國家前景難料，許多委內瑞拉人擔憂，美國的軍事行動，恐怕只是委內瑞拉動盪的近代史上，又一個起伏篇章的開始。

