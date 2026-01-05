委內瑞拉政權變天民心更亂 挺「馬」派扛槍抗美

委內瑞拉總統馬杜洛被美國抓捕下台。（圖／翻攝自Nicolás Maduro臉書）





委內瑞拉總統馬杜洛被美國抓捕下台，但政權變天，卻沒有為民眾帶來太多喜悅。反倒是有挺馬派扛槍上街示威，嗆聲不需要美國暫管，馬杜洛的打手民兵組織也繼續緊盯民眾。政治動盪不安讓委國人民更加恐慌，加油站、超商、藥店紛紛出現排隊人潮。

委內瑞拉大媽扛著長槍上街示威，要美國快點讓自家總統馬杜洛回家。委內瑞拉示威民眾：「馬杜洛，要撐住，人民正在起義。」

委內瑞拉示威民眾：「把馬杜洛還給我們，馬杜洛，馬杜洛。」

委內瑞拉示威民眾：「我們不希望他們強加洋人（美國）政府給我們，我們是自由主權的國家，馬杜洛被美國抓捕下台。」

廣告 廣告

首都卡拉卡斯不見推翻政權的喜悅，反倒有數千民眾上街挺政府，馬杜洛惡民昭彰的幕後打手、委國民兵組織也騎車戒備，還有坦克上街，繼續緊盯人民。馬杜洛任內經濟不見好轉，政治動盪不安，更引發民眾恐慌。

明明是產油大國，但車輛大排長龍，就怕沒油加，商店外民眾排了好幾個小時，只為想囤貨，購物車裡全都是生活用品，就怕之後買不到。委內瑞拉民眾：「我正在買一些可能需要的東西，多買了一點點，以防萬一出現物資短缺或買不到食物的情況。」

委內瑞拉政權變天，國內卻猶如鬼城，美軍炸爛的民宅不知找誰賠。對委國民眾來說，是震驚與茫然，還要撐多久，才能讓委內瑞拉恢復正軌，誰都沒把握。

更多東森新聞報導

不斷更新／馬杜洛世紀大審！ 今晚首開羈押聽證會

美國轟炸委內瑞拉「最大軍事基地」 驚悚前後對比曝光

神秘客押注馬杜洛垮台 4天大賺1270萬新台幣

