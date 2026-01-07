委內瑞拉政經動盪 僑委會啟動急難機制關注僑胞安全



委內瑞拉政經局勢持續動盪，引發國際關注。僑務委員會表示，已密切掌握當地情勢，並於第一時間啟動急難救助機制，透過既有管道主動關注並協助當地僑胞，確保人身安全與基本生活需求。

僑委會指出，在全球高度關注委內瑞拉與美國之間政情發展之際，最優先考量的是當地台僑的安危。僑委會除擔任資訊整合角色，也與駐外館處、僑界團體及相關資源保持橫向聯繫，以利迅速調度支援。

僑委會於2018年協輔成立的「委內瑞拉僑界急難救助協會」此次亦投入協助。僑委會表示，長期以來輔導全球僑界成立急難救助組織，整合僑民與在地資源，於天災、事故或突發事件發生時即時提供協助，目前全球已成立117個相關組織。委內瑞拉僑界急難救助協會除可處理在地案件，也能針對跨區、跨國緊急事件進行資訊整合與協調，提升支援效率。

僑委會指出，委內瑞拉近年政經情勢不穩，部分臺商已轉往鄰近國家發展，目前仍約有17家臺商持續經營，產業涵蓋汽車零配件、食品加工、化妝品、監視器、美容用品、蘭花養殖及針灸推拿等，當地臺僑人數約200人。

僑委會並表示，持續與當地僑界保持密切聯繫。委內瑞拉臺灣商會青商會會長游鈞聿轉述，目前在委內瑞拉的台灣人均平安，雖然部分民生通路出現採購人潮，但秩序尚稱良好，未發生重大衝突事件；部分航空公司及Copa Airlines亦已宣布航班將恢復正常。他與同時擔任委內瑞拉臺灣商會及僑界急難救助協會會長的祁郁文，將持續關注局勢發展，並與僑委會共同掌握僑胞需求。