委內瑞拉新領袖走鋼索 避免得罪強硬派 也不能觸怒川普

〔國際新聞中心／綜合報導〕委內瑞拉新任領袖面臨一條狹窄的生存之路：必須在安撫已遭美國逮捕的總統馬杜羅(Nicolás Maduro)政權強硬派殘餘勢力的同時，也讓美國總統川普滿意。

華爾街日報6日報導，5日宣誓就任代理總統的前副總羅德里格斯(Delcy Rodriguez)，最初以強硬姿態現身媒體，譴責美國的帝國主義攻擊，並堅稱馬杜羅仍是國家合法元首。到了隔天，她以代理總統身份主持內閣會議，似乎向川普遞出橄欖枝。川普此前曾威脅，除非卡拉卡斯政權屈服，否則將採取更強硬行動。

羅德里格斯表示，將優先推動委美兩國邁向平衡且相互尊重的關係，並以主權平等與互不干涉為前提。這種語氣轉變凸顯其不穩固的臨時領袖地位，正在接受測試：她既要抵禦美國壓力，又要避免政府因派系鬥爭而瓦解。

報導指出，羅德里格斯一方面希望透過開放委內瑞拉龐大油田的新合約，吸引具有交易傾向的川普。然而，向華府讓步可能威脅到政權的團結。對於控制警察、軍隊與準軍事部隊的內政部長卡貝友(Diosdado Cabello)，及國防部長帕德里諾(Vladimir Padrino)等強硬左派人士而言，向美國投降是叛國的極致。

川普表示，美國將實質治理委內瑞拉，包括對委國輸出石油的加勒比海水域維持軍事部署，同時讓馬杜羅政府殘餘勢力維持運作，為美國能源公司回歸鋪路。分析家指出，過去美國對委政策基石的推動民主轉型，似乎已被擱置。

除了增加產油量並以美國企業為核心外，美國官員也表示，希望終止經由委國的毒品流動，並切斷對美國敵對勢力的援助。川普4日在「空軍一號」上警告，若羅德里格斯未能履行，「她將面臨可能比馬杜羅更糟糕的處境」。

這場賭注與過去美國在伊拉克或阿富汗扶植臨時政府的模式不同，後者涉及國家重建與地面部隊佔領。美國杜蘭大學(Tulane University)教授史邁德(David Smilde)指出，唯一的先例是19世紀的「砲艦外交」，告訴對方如果不照辦，我們就進去，但「我懷疑這能有多大成效」。

羅德里格斯自2018年擔任副總統以來，一直是馬杜羅與民營部門及貿易夥伴溝通的首要對象。她長期主張引進美國石油公司，並認為唯一的障礙是川普首任總統期間實施的經濟制裁。

然而，要讓石油產業對美國投資者具備吸引力，需要對前總統查維斯(Hugo Chávez)時期起草的產業法規進行大規模修改。當時的法律賦予國家對石油計畫與分配的絕對控制權，而修法必須經由被美國視為非法的「國民議會」(National Assembly)。

石油分析師指出，新規定必須放寬能源設施的私有權，這可能令政權內部，尤其是曾在馬杜羅體制下從國營石油公司(PdVSA)獲取優厚合約的軍方感到不安。

