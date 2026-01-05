委內瑞拉方面指控美軍精準打擊加拉加斯 三支關鍵作戰部隊「幾乎被摧毀」

[Newtalk新聞] 隨著美軍對委內瑞拉採取軍事行動的相關訊息持續在社群平台流傳，委內瑞拉方面近日披露，美軍的精準打擊已對首都加拉加斯的核心軍事力量造成嚴重衝擊，三支關鍵作戰部隊「幾乎被摧毀」。





根據相關說法，發言人佩雷拉指出，這次襲擊造成的「後果是災難性的」，駐紮於加拉加斯的三支極為重要的作戰單位，已基本喪失戰鬥能力。他點名，遭到摧毀的單位包括何塞．菲利克斯．里瓦斯高射炮兵集群、「玻利瓦爾」機械化步兵營，以及「阿亞拉」工程裝甲集群。

佩雷拉強調，這三支部隊原本構成加拉加斯的主要軍事力量，「敵方事實上已將其完全解除戰鬥能力」。他認為，美軍打擊的核心目的，在於剝奪這些部隊的機動與抵抗能力，但委內瑞拉整體的防禦潛力「仍然得以保留」。





他同時直言，委內瑞拉方面清楚認知華盛頓所擁有的壓倒性軍事實力，並批評目前「在美國掌權的人已脫離現實，公然無視國際公法，以及當代歷史中為維護和平所建立的一切條約、協定與公約」，指控美國「以任意、非法且不負責任的方式」，對一個被形容為和平的國家動用軍事力量。





佩雷拉也坦言，委內瑞拉的軍事防禦手段並非用來對抗像美國這樣的霸權級軍事強國，原因在於美國擁有強大的軍工體系與其他國家難以匹敵的整體優勢。





與此同時，NOELREPORTS 在 X 平台指出，加拉加斯多處重要軍事據點遭到美軍打擊，包括 Fuerte Tiuna 軍事基地、拉卡洛塔空軍基地（La Carlota airbase）以及位於 El Hatillo 的通訊中心。貼文描述，首都多地傳出爆炸聲，部分區域停電，美軍直升機低空飛行，拉瓜伊拉（La Guaira）附近亦發生火災。





此外，Ukraine Battle Map 帳號則聲稱，委內瑞拉軍方部署、由俄羅斯提供的 Buk-M2E 防空系統遭美軍摧毀，並指目前至少已有 2 套系統被確認失去戰力。





另一方面，也有中文帳號流傳稱，尼古拉斯．馬杜羅 過去曾宣稱的「 800 萬民兵已做好準備」，在其遭美軍拘捕後出現反轉情緒，部分民眾走上街頭焚燒肖像、表達慶祝，但相關畫面與說法同樣主要來自社群平台，尚未獲得官方或主流國際媒體證實。

