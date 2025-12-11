委內瑞拉是否已被其兩大盟友——中俄拋棄？

[Jesus Vargas/Getty Images]

委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）如今或許會懷疑，誰才是真正的朋友。

曾經堅不可摧的兩大盟友——中國與俄羅斯，如今似乎愈發不可靠。

多年來，這兩個國家在政治、財政及軍事上支持社會主義領導的委內瑞拉政府，這段關係始於馬杜羅的導師及前任總統烏戈·查維斯（Hugo Chávez，烏戈·查維兹）。

然而，專家指出，這種支持如今大多僅停留在象徵性的層面，僅有聲明表態，而非實質性的軍事或財政援助。

這一轉變發生之際，正值美國已向加勒比海部署空軍及海軍力量——包括一艘核動力潛艇、偵察機以及近15000名士兵——並且美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）單方面宣佈委內瑞拉領空「全面關閉」。

特朗普堅稱此行動旨在打擊毒品走私，但很多專家——以及馬杜羅本人——均認為華盛頓的真正目標旨在政權更替。

那麼，在馬杜羅最需要援助的時刻，究竟有什麼發生了變化？

堅固的盟友關係

委內瑞拉過去曾獲得盟友如俄羅斯的實質支持，例如2018年12月派遣遠程戰略轟炸機 [Getty Images]

1999年查維斯上任時，他致力於建立與中國及俄羅斯的戰略聯盟關係，以打造多極世界，抗衡美國的影響力。

這些聯繫在2019年顯得至關重要，當時馬杜羅因選舉舞弊指控而陷入嚴重的合法性危機。北京和莫斯科拒絕承認自稱臨時總統的反對派領袖胡安·瓜伊多（Juan Guaidó），並繼續提供經濟和軍事支持。

如今，馬杜羅面臨著新的、甚至更嚴峻的危機，然而中國與俄羅斯卻均未有任何實質性的支持落地。

不過，據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，委內瑞拉領導人曾在10月底向兩國尋求軍事援助。

美國政府內部文件顯示，委內瑞拉要求俄羅斯協助修復蘇愷（Sukhoi）戰鬥機、改善雷達系統並提供導彈。

但迄今為止，莫斯科未提供任何實質援助，而僅限於發表聲明。

俄國國營通訊社塔斯社（Tass）報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在11月初表示，俄羅斯和委內瑞拉保持「持續工作聯繫」，但他拒絕進一步評論。

差不多同時，俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在媒體簡報會上指「任何升級只會導致更大問題」。

塔斯社稍後又報導，俄國副外長里亞布科夫（Sergey Ryabkov）表示，俄羅斯與委內瑞拉「肩並肩」站在一起，敦促特朗普政府避免加劇危機。

這些聲明與2018年的行動形成對比。當時在美國拒絕承認親馬杜羅的選舉結果後，俄羅斯曾派遣逾百名飛行員和軍事人員，以及兩架具核能力的轟炸機前往委內瑞拉，以示武力。

中國的態度如何？

近月來特朗普與習近平似乎關係升溫，這對委內瑞拉極為不利 [Getty Images]

《華盛頓郵報》還報導，馬杜羅曾致信中國國家主席習近平，要求「擴大軍事合作」以應對「美國和委內瑞拉之間的升級」。

他請求北京加快生產並交付中國製造的雷達探測系統。

中國融資一度曾是委內瑞拉發展的核心：根據中國與拉美金融資料庫，從2005年至2022年，委內瑞拉是拉美獲得中國貸款最多的國家。

美國的外交關係協會（Council on Foreign Relations）估計，委內瑞拉在此期間獲得高達600億美元（約450億英鎊），占中國對該地區總貸款的40%以上。

中國也成為委內瑞拉石油的主要出口目的地。然而，和莫斯科一樣，北京並未表現出軍事保護委內瑞拉的跡象，而是譴責所謂的「外部干涉」，呼籲克制，並強調拉美應繼續成為「和平區域」。

優先項的轉變

自2005年以來，委內瑞拉已購買價值數億美元的中國軍事裝備 [Getty Images]

智利安德烈斯·貝略大學（Andrés Bello University）中國研究中心主任費爾南多·雷耶斯·馬塔教授（Prof Fernando Reyes Matta）指出，隨著特朗普重返白宮，委內瑞拉對北京和莫斯科的重要性已大幅下降。

「如今，俄羅斯和中國沒有理由全力捍衛委內瑞拉，因為它們有其他難題，例如俄羅斯在烏克蘭的戰爭，以及中國試圖在國際上與特朗普共存，」他說。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，莫斯科投入大量資源，財政和軍事均承受壓力，並面臨西方的嚴厲制裁。

這使得克里姆林宮向過去受益於其支持的盟友繼續投入資源的能力有所減弱。敘利亞和伊朗等中東長期盟友也遭遇類似情況。

「俄羅斯不會冒著再受更多制裁的風險，中國也不會因捍衛馬杜羅而去冒被加徵關稅的風險，」哥倫比亞伊塞西大學（Icesi University）政治與國際關係實驗室主任弗拉基米爾·魯文斯基教授（Prof Vladimir Rouvinski）說。

專家還指出，中國若支持馬杜羅，可能危及近期中美外交成果，而僅換來意識形態上的一致。

自特朗普對多國加徵關稅以來，中美關係一直緊張，但10月底特朗普與習近平在韓國的會晤被雙方形容為「積極」，並為新協議打開大門。

普京和馬杜羅於2025年5月在莫斯科會晤——俄羅斯多年來一直為委內瑞拉提供軍事支持 [Getty Images]

美國隨後同意將部分芬太尼相關的中國產品關稅從20%降至10%，但其他大部分關稅仍然存在。

據專家指，委內瑞拉經濟崩潰和石油產業惡化進一步削弱中國支持的意願。北京近年來減少新貸款，並專注於回收過去的貸款。

「我認為中國願意和任何最終取代馬杜羅的政府談判，並相信現在過度支持馬杜羅，可能會在其政權倒台後帶來負面後果，」魯文斯基教授說。

「馬杜羅孤立無援」

兩位專家還指出另一個因素：委內瑞拉的內部局勢。

「我不認為這兩個國家願意支持一個缺乏內部支持的政權。而且，俄羅斯與中國都清楚，最近的總統選舉存在非常明顯的舞弊跡象，」雷耶斯·馬塔教授說。

2024年7月的選舉充斥嚴重的舞弊指控。由政府盟友主導的國家選舉委員會宣佈馬杜羅勝選，但未提供詳細結果，這與以往選舉不同。

反對派——由諾貝爾獎得主瑪麗亞·科琳娜·馬查多（María Corina Machado）領導，她目前正隱匿，由其女兒代領諾貝爾獎——公佈的選舉記錄顯示，反對派候選人埃德蒙多·岡薩雷斯（Edmundo González）才是實際上的獲勝者。

「這一次，馬杜羅完全孤立無援，」魯文斯基教授說，他認為馬杜羅的時間「所剩無幾」。

「俄羅斯與中國可能會繼續批評美國干預，但它們不會再進一步。過去的支持在實質層面已不復存在，只剩下某些修辭性的聲明。」

*BBC全球新聞部補充報導