委內瑞拉有Su-30戰機還有多款防空飛彈 但都被美軍「打假的」

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普3日宣布對委內瑞拉發起軍事行動，活捉委國總統馬杜羅，在此之前，更派出超過150架各式軍機參與空襲行動。雖然美軍空中實力與委內瑞拉比具有壓倒性優勢，但委國也非全然無反擊能力，其擁有俄製Su-30戰機、S-300防空飛彈，還有多種中、短程防空飛彈，但面對美軍精心規劃的猝然突擊，仍無招架之力。

根據美國官方公布的「絕對決心行動」概要，美國總統川普下令後，美軍隨即調派來自20個不同基地的戰機、轟炸機、預警機與無人機等，對委內瑞拉地面目標發動攻擊，且只有一架飛行器遭遇損傷，但仍能持續飛行。在猝然打擊地面目標後，才創造了搭載精銳部隊與執法人員的直升機，突入委國境內拘捕馬杜羅夫婦。

廣告 廣告

雖然美軍這次派出為數龐大的空中兵力，都是F-22、F-35、F/A-18、B-1等先進作戰用飛機，對委內瑞拉空防有著顯著優視，加上曾使用F-16戰機的委內瑞拉，2006年遭美國實施零件禁運後，現在可操作的數量屈指可數，但委內瑞拉也向俄羅斯等其他國家採購部分裝備，尚有反抗的力量。

根據公開資訊，委內瑞拉的主力戰機為Su-30，現尚存14架左右，另有10餘架可作為輕型攻擊機的中國製K-8(教練-8)，雖然與美軍的質與量存在顯著差異，但委國還有2套S-300防空飛彈，搭配中國製的JY-27雷達，中、短程防空飛彈部分，包括俄製「山毛櫸」中程防空飛彈系統，為數不詳的「針式」短程防空飛彈等，都無法對美國空中兵力構成威脅。外媒報導，至少有7架Su-30戰機及數量不明的地面防空系統，遭美軍F-35B戰機等摧毀。

在美國與委內瑞拉關係緊張時，俄羅斯去年11月才給予委國援助，根據俄羅斯杜馬國防委員會副主席朱拉夫列夫(Alexei Zhuravlev)當時表示，俄國「鎧甲-S1」短程防空系統、「山毛櫸M2E」防空飛彈系統，當時已由伊-76運輸機運抵委內瑞拉，但確切數目不明。

【看原文連結】

更多自由時報報導

川普曬馬杜羅上銬照 宣稱將接管委內瑞拉直到過渡完成

川普：已俘虜委內瑞拉總統馬杜羅、妻子

3小時活逮馬杜羅！ 川普警告哥倫比亞、古巴「最好小心點」

川普稱委內瑞拉副總統已宣誓就職 反對派領袖馬查多反對

