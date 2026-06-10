委內瑞拉模式再啟? 美伊再戰前談伊朗重建 川普 : 可協助 但要一半石油

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

美國總統川普稱想要伊朗一半的石油。圖為伊朗石油出口樞紐哈爾克島。 圖：翻攝自 X @JournalistJet

[Newtalk新聞] 美國因為一架阿帕契直升機遭到伊朗擊落而對伊朗境內 20 多地發動攻擊，伊朗也隨即攻擊美軍在中東的基地還擊。

在此之前，美國總統川普還表示美伊和談進行順利，願意幫助伊朗重建，但是要獲得報酬。川普當地時間 9 日在接受《美國廣播公司》（ABC）採訪時被問到美國是否會在戰後幫助伊朗重建，對此，川普說：「會的。」

他還將這個重建計畫比作馬歇爾計畫。但他也強調，美國將獲得伊朗一半的石油。不過，美伊之間新的軍事衝突可能會使美伊的和平談判增加更多阻礙。

廣告 廣告

美國總統川普。 圖：達志影像／美聯社 （資料照）

川普此前多次表達了想要獲得伊朗石油的意願。川普 3 月 29 日在接受英國《金融時報》採訪時也說，美國與伊朗通過「中間人」巴基斯坦進行的間接談判「進展順利」。他想要「奪取」伊朗的石油，不排除佔領伊朗石油出口的樞紐哈爾克島。

川普表示，他希望像「在委內瑞拉那樣」從伊朗「奪取石油」、「老實說，我最想做的就是奪取伊朗的石油，但美國國內有些『蠢貨』會問，『你為什麼要這麼做?』但他們就是蠢貨。」

4 月份，川普又威脅稱，如果伊朗不儘快與美國達成協議，他將下令「炸毀一切」，並「接管石油」。

美國副總統范斯 8 日表示，美國「非常接近」與伊朗達成一項能夠長期解決伊朗核問題的協定。

范斯表示，協定可能在未來一周內達成，也可能需要數月時間，但「絕對」會在 11 月中期選舉前取得結果。他稱，美國「希望達成一項既符合美國經濟利益，又能從長期確保伊朗無法獲得核武器的協議」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

烏俄5項和平條件出爐！E-3領袖力挺 澤連斯基 : 若破局 用自主武力打到莫斯科

（影）列寧格勒5千噸彈藥殉爆! 幾乎沒遇到阻力 烏軍339無人機大空襲