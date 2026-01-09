委內瑞拉欠中國債務 美掌控石油為外交角力埋伏筆

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普打算掌控委內瑞拉石油產業，同時抗衡中國影響力，但可能與他穩定美中貿易關係的目標產生衝突。

美聯社報導，川普挑明掌控委內瑞拉石油，但根據多年前委內瑞拉與中國的合約，不少油權屬於中國，這也為美中未來幾週微妙的外交角力埋下伏筆。

部分專家預期川普會與中國合作，力圖穩定貿易關係，畢竟川普預計將於4月訪問北京，尋求守住他去年底與中國國家主席習近平達成的脆弱貿易休兵。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國事務專家辛格頓（Craig Singleton）表示，川普政府似乎著重於避免與北京不必要的升溫或新摩擦，同時牢牢掌握華府談判主導權。

辛格頓還說，他不太相信川普會冒險將委內瑞拉變成「一個會讓貿易動態或川普與習近平個人互動複雜化的衝突熱點」。

根據多方估算，委內瑞拉至少欠中國100億美元，這筆債務過去由前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以石油出口形式償還。若委內瑞拉臨時政府遵從華府要求，可能會質疑這些「石油換貸款」合約合法性，甚至停止償還。

根據投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）研究備忘錄，中國兩大國有企業「中國石油天然氣集團公司」和「中國石油化工股份有限公司」擁有委內瑞拉石油儲量中44億桶權益，高居全球之冠。

美國企業也因過去委內瑞拉將石油產業國有化而擁有數百億美元債權，目前不清楚這些債權如何清償和償還順序。

在中國，馬杜洛被捕事件令人聯想到另一位曾與中國企業有密切合作、最終猝然下台的領袖：利比亞的格達費（Moammar Gadhafi）。2011年格達費政權垮台後，中企不得不放棄數十億美元投資。

北京人民大學國際關係學院教授崔守軍接受中國「觀察者網」訪問時表示，委內瑞拉的過渡政府可能會認定馬杜洛執政時期簽署的部分協議是「非法協議」 、認定「委內瑞拉欠中國的錢是『非法債務』，進而拒絕償還。這時美國的石油公司就會透過重新招標的方式『接管』中國在那裡的資產」。

如同在利比亞的情況，北京在委內瑞拉的利害關係遠不止石油。根據全球金融服務公司傑富瑞（Jefferies）的報告，中企在委內瑞拉電信、鐵路和港口等領域均有投資，如今都面臨風險。

然而傑富瑞也指出，北京很可能將能應對潛在衝擊，因為委內瑞拉石油僅占中國石油進口一小部分，而且北京早已往能源供應多元化發展以及轉向電氣化。（編譯：盧映孜）1150109