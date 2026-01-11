委內瑞拉欠債4.7兆怎還？新政府若祭「這招」 最大苦主中國恐血本無歸

國際中心／綜合報導

隨著委內瑞拉變天，北京百億美元成惡債。（資料照）

隨著委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權倒台，該國高達1500億美元（約新台幣4.7兆元）的巨額外債重組迎來轉機。據《金融時報》分析，這將是自希臘危機以來最複雜的主權債務案，其中最大的變數在於對中國的150億美元（約新台幣4779億元）欠款。分析指出，若新政府將這筆錢定調為「惡債」（Odious debt）並拒絕履行還款義務，北京恐將面臨血本無歸的局面。

綜合外媒報導，馬杜洛執政期間，因遭受美國嚴厲制裁及停止發行新債，委內瑞拉自2017年起便陷入長期違約狀態。然而，隨著政局變天，市場氛圍出現戲劇性轉變。VanEck投資組合經理范恩（Eric Fine）指出，過去完全看不到前景的債務重組，如今已轉變為可能在1至2年內啟動談判。儘管債權人仍須面對美國制裁限制及石油資產掌控權等難題，但過渡政府的成立為解決將近10年的呆帳鋪平了道路。

廣告 廣告

據估計，委內瑞拉的外債規模至少達1500億美元，幾乎是該國經濟規模的2倍，且數字仍持續攀升。其中最大宗為政府與委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）發行的債券，本金加計2017年後未付的高額利息，拖欠金額已破1000億美元（約台幣3.18兆元）。此外，包括康菲石油（ConocoPhillips）、艾克森美孚（ExxonMobil）等因資產遭沒收而提出的國際仲裁索賠，金額亦超過200億美元。

然而，整場債務重組中最不透明、風險最高的當屬「中國債務」。分析師估算，北京透過中國國家開發銀行向委國提供了約150億美元貸款，這筆資金過去主要依賴石油銷售收入償還。若委內瑞拉新政府援引國際法上的「惡債」原則，即獨裁政權所借、未用於國家利益的債務，後繼民主政府無須償還，中國這筆數千億台幣的債權恐將歸零。事實上，國開行香港分行截至去年中，已針對委國貸款預留了巨額的潛在損失準備金。

目前市場對於回收率的預期，從每美元回收25美分到50美分不等，最終結果將取決於委國未來的石油產能與經濟復甦狀況。部分分析師以伊拉克海珊政權垮台為例，當時債權人損失高達80%。花旗集團則預估，債權人恐需接受至少50%的本金減記（Haircut）。儘管重組之路漫長且艱辛，但馬杜洛的下台，已讓這筆原本被視為「廢紙」的債務，一夜之間重燃談判希望。

更多三立新聞網報導

北市印尼籍移工「為了吃晚餐」 右手掌捲入絞肉機…血濺一地

惡夫「床頭刻『表子』、衣櫃撒尿」虐妻10年…連幼女都不放過

抱愛妻遺體斷氣卻遭手足討產？巴毛律師淚崩：支持廢除兄弟姊妹特留分

禮讓直行車「轉彎到一半變紅燈」科技執法會罰？警曝「這關鍵」直接免罰

